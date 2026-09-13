AK Parti'den erken seçim tarihi ve anket açıklaması

Erken seçim tartışmaları devam ederken seçimlerin zamanında yapılacağı mesajını veren Yavuz, 2028 sonrasını işaret etti. Yavuz, seçimlerin erkene alınmasının mümkün olduğunu ancak seçimin kısa süreliğine öne çekilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açabileceğini belirtti.

AK PARTİ 7-8 PUAN FARKLA ÖNDE DEDİ

AK Parti'nin son anketlerdeki durumuna ilişkin de konuşan Yavuz, partisinin en yakın rakibinin 7-8 puan önünde olduğunu iddia etti.

Yavuz, "Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz" diyerek AK Parti'nin mevcut oy performansının 2023 seçimlerine kıyasla yükseldiğini savundu.

Gazeteci Edip Üzen, Ali İhsan Yavuz ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: AK Parti'li Yavuz: Seçimin, 2028 sonrası olacağını düşünüyorum. Seçim bir hafta dahi erkene alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile bir araya geldik. Yavuz, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, yaptığı açıklamada 2028 sonrasında seçim olacağını düşündüğünü belirterek, ‘Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor’ dedi. AK Parti ile en yakın rakibi arasında şu anda 7-8 puan fark bulunduğunu ifade eden Yavuz, ‘Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz’ ifadelerini kullandı.