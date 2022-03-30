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AK Parti'den ek gösterge ve asgari ücret için flaş açıklama

AK Parti'den ek gösterge ve asgari ücret için flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan asgari ücret ve 3600 ek gösterge için son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu değerlendirilecek." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "1 Temmuz’da memur ve emeklilerimize maaş artışı söz konusu olacak. Enflasyon artı yüzde 6 ve refah payı. Bu bağlamda asgari ücret de ele alınacak ve değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

3600 ek göstergeye ilişkin Akbaşoğlu “3600 için toplantılar yapıldı çalışmalar sürüyor. Yasal çerçeveye girecek. Bunun etki analiz çalışmalarının şekillenmesi gerekiyor. Sonradan sözleşmeli personellerin durumunu ele alacağız. Ardından da EYT ele alınacak. Bunların hepsi 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

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