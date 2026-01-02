AK Parti'den af gibi düzenleme! Yarısını yatan tahliye olacak

KADINA ŞİDDET VE TECAVÜZ SUÇLULARINA DAHA UZUN SÜRE HAPİS

AK Parti kaynakları “Adli suçlarda mahkumlar cezasının yarısını cezaevinde geçirdikten sonra şartlı salıverilmeden yararlanabiliyor. Terör suçlarında süre dörtte üçe kadar, diğer bazı suçlar bakımından ise üçte ikiye kadar çıkıyor. Yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesi öngörülüyor. Ancak kadın, çocuk, anne-baba, kardeş katilleri, taciz ve tecavüzcüler gibi toplum vicdanını rahatsız eden suçlar için ise daha yüksek infaz süresi olması planlanıyor” dedi.