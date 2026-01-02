AK Parti'den af gibi düzenleme! Yarısını yatan tahliye olacak
AK Parti yeni bir infaz sisteminin çalışmalarına başladı. Yeni düzenlemeye göre, toplum vicdanını rahatsız eden katiller, taciz ve tecavüz suçluları daha uzun süre hapiste kalacak. İnfazda eşitliğin sağlanması amacıyla ise cezasının yarısını çeken mahkumlara birtakım denetimden geçmeleri halinde tahliye yolu açılacak. Yasanın geçmesi halinde düzenlemeden 40-50 bin hükümlünün yararlanması bekleniyor.
3 ADIMDA ELE ALINACAK
Ceza infaz sisteminde uzun süredir tartışma konusu olan hükümlerin sadeleştirilmesi, daha anlaşılır hâle getirilmesi ve kalıcı olmasını öngören düzenlemeler için düğmeye basıldı. AK Parti ve MHP’nin yanı sıra Adalet Bakanlığı bürokrasisi de yeni bir infaz sistemine olan ihtiyacı sık sık gündeme getiriyordu.
İnfazda eşitliğin sağlanması maksadıyla başlatılan çalışmaların bu yıl içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti’nin hukukçu kurmayları, yapılacak düzenlemenin 3 adımda ele alınacağını belirterek, öncelikle değişik suçlar için uygulanan infaz sürelerinin eşitlenmesinin sağlanacağını dile getiriyor.
KADINA ŞİDDET VE TECAVÜZ SUÇLULARINA DAHA UZUN SÜRE HAPİS
AK Parti kaynakları “Adli suçlarda mahkumlar cezasının yarısını cezaevinde geçirdikten sonra şartlı salıverilmeden yararlanabiliyor. Terör suçlarında süre dörtte üçe kadar, diğer bazı suçlar bakımından ise üçte ikiye kadar çıkıyor. Yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesi öngörülüyor. Ancak kadın, çocuk, anne-baba, kardeş katilleri, taciz ve tecavüzcüler gibi toplum vicdanını rahatsız eden suçlar için ise daha yüksek infaz süresi olması planlanıyor” dedi.