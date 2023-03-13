AK Parti'den aday olacak! Görevinden istifa etti

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için görevinden istifa etti.Abone ol
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz görevinden istifa ederek AK Parti'den aday adayı olduğu açıkladı.
Yılmaz, "Türkiye genelindeki hükümet yatırımlarının tamamını istisnasız yerine getirdik. Görevimi yaparken ötekileştirme ve ayrıştırıcı bir tavır izlemedik. Görevimizi yaparken görevimizin daima sorumluluğunda olduk" dedi.