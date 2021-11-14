BIST 1.639
DOLAR 10,00
EURO 11,45
ALTIN 599,97
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'de yarın gündem asgari ücret! MKYK ve MYK toplanıyor

AK Parti'de yarın gündem asgari ücret! MKYK ve MYK toplanıyor

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammına ilişkin olarak AK Parti harekete geçiyor. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak.

Abone ol

Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Asgari Ücret zammı AK Parti MKYK ve MYK'sında da bu konu görüşülecek. CNN Türk'ün haberine göre yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MYK ve MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak.

Erdoğan 20 gündür A Takımı ile bir araya gelmiyordu

AK Parti haftaya yoğun gündemle başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu hem de Merkez Kurulunu ayrı ayrı toplayacak, iki önemli toplantıya başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin A Takımı'yla 20 gündür bir araya gelmiyordu.

Asgari ücret kaç lira olacak?

Bu aşamada asgari ücret tespit komisyonuna çevrilecek önümüzdeki ay. Komisyon önümüzdeki ay çalışmalara başlayacak. Yeni asgari ücret belirlenecek. Bu sene elbette yüzde 20'lerde dolaşan enflasyon rakamları göz önüne alınarak asgari ücrette farklı bir artışın yapılması bekleniyor.

Çalışma Bakanlığı'nın Asgari Ücret raporu masaya yatırılacak

Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü bir çalışma var. O çalışmaya dair detaylı verilerin AK Parti MKYK'sı ve MYK'sında ele alınması, masaya yatırılması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 3600 ek gösterge Ocak ayında TBMM'ye geliyor
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 3600 ek gösterge Ocak ayında TBMM'ye geliyor
Masterchef Dilara kaç yaşında aslen nereli evli mi?
Masterchef Dilara kaç yaşında aslen nereli evli mi?
Masterchef Sergen kimdir aslen nereli kaç yaşında sevgilisi var mı?
Masterchef Sergen kimdir aslen nereli kaç yaşında sevgilisi var mı?
Emekliler de zam istedi! 1500 lira maaşla geçinemiyoruz en az asgari ücret kadar olmalı
Emekliler de zam istedi! 1500 lira maaşla geçinemiyoruz en az asgari ücret kadar olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 sözü: Ekonominin kitabını yazdık enflasyona ezdirmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 sözü: Ekonominin kitabını yazdık enflasyona ezdirmeyeceğiz
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı
Nagehan Alçı yazdı! Bugünkü rejim isterse CHP'yi kapatıp tüm CHP'lileri tutuklar
Nagehan Alçı yazdı! Bugünkü rejim isterse CHP'yi kapatıp tüm CHP'lileri tutuklar
İsrail Başbakanı Bennett'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu fotoğraflayan iki İsrailli için açıklama
İsrail Başbakanı Bennett'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu fotoğraflayan iki İsrailli için açıklama
Ankara'da 17 kişilik minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı
Ankara'da 17 kişilik minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İlk milli ve yerli tren yakında raylarda
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İlk milli ve yerli tren yakında raylarda