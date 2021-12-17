AK Parti'de üç tane Tevfik Göksu olsa

Numan Kurtulmuş haklı; AK Parti iktidarı karşıtları yalanda sınır tanımıyor. İşin garibi havada uçuşan yalanlarını inandırmakta pek mahirler. O yalanları çürütme noktasında ise ne yazık ki AK Parti yöneticileri başarılı olamıyor.

Neden?

Çünkü AK Partililerin ekrana çıkması yasak. Her defasında ağzı laf yapan AK Partililerin ekranlarda olması gerektiğini söyledim. Bu görüşümü vaktinde AK Parti'de medya sorumlusu olan Mahir Ünal'a ilettim ama karşılık bulamadım.

Bugüne kadar bazı televizyon kuruluşlarına tıpkı CHP'nin CNN Türk'e uyguladığı ambargoyu uyguladılar. Elin oğlu ekranda bülbül gibi şakırken, AK Partililer onları izlemeyi tercih etti.

Ekrem İmamoğlu ve ekibi aylardır, AK Partili Meclis üyeleri tarafından engellendiğini söyleyip durdu. Halka bedava süt dağıtımının AK Partililer tarafından engellendiğini iddia ettiler. Taksim projesinin yine AK Partili meclis üyeleri tarafından engellendiğini yaydılar.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksü, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katıldı ve bu yalanları tek tek çürüttü. Öyle ki Fatih Altaylı bile Allah Allah çekmek zorunda kaldı. Meğer hiç bir şey bildiğimiz gibi değilmiş.

Fatih Altaylı program boyunca, Tevfik Göksu'nun söylediklerini yalanlayacak birilerini bekledi durdu. Tabii ki beklediği olmadı, tabii ki kimse çıkıp da, "Tevfik Göksu yalan söylüyor" diyemedi. Tevfik Göksu, belgelerle konuşuyordu çünkü.

Bir yılı aşkın süredir Türk halkı AK Partili Meclis üyelerinin Ekrem İmamoğlu'nu çalıştırmadığını zannediyordu. Şimdi soruyorum; Tevfik Bey'in ekrana çıkması, daha doğrusu Habertürk ambargosunu delmesi kötü mü oldu?

AK Parti'de ağzı laf yapan gırla insan var. Üç kişi sadece üç kişi Tevfik Göksu gibi ekrana çıksa, halka doğruları anlatsa, iktidar karşıtlarının algı operasyonu tam da Numan Kurtulmuş'un dediği gibi havada kalmaz mı?