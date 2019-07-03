AK Parti'de neler olacak?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dünyada önemli saygınlığı ve yeri olan bir lider olduğunu gösterdi…

G-20 zirvesi Türkiye’nin dünya siyaset sahnesinde aktif ve sözü dinlenir bir yeri olduğunu gösterdi…

ABD Başkanı Trump’ın “Hem Erdoğan’a hem de Türkiye haklı. Kendilerine verilen sözler tutulmadı.Haksızlık yapıldı” şeklindeki sözleri Türkiye için bir diplomatik başarıdır…

Erdoğan için Japonya’ ve Çin’de her şey istediği gibi giderken büyük bir moral ile Türkiye’ye döndü!..



En komiği ise CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu...

Böylesine önemli bir zirvede Trump’un umut veren mesajlarının önemini anlatması gerekirken insanların elinde kağıt kalem arayıp komik duruma düştü.

Belli ki Erdoğan’ın G-20 zirvesindeki başarısı Kemal Beyin yine psikolojisini fena bozmuş yani çok rahatsız etmiş!



Peki Erdoğan AK Parti’de neler yapacak?

Çok şey yapmak zorunda…

Her yerde keskin nöbet değişimleri yaşanmalı.

Değişim kaçınılmaz bir gerçek ...

Parti tabanı Erdoğan’dan bakanlardan, Genel Merkez yönetimine ve bürokrasiye kadar köklü bir revizyon bekliyor…

Peki kabinede nasıl bir değişim olur?

İsim vererek algı yaratmak istemiyorum…

Aldığım bilgiler ışığında şunu söyleyebilirim ki

Kabinede yerini koruyacak bakan sayısı 6’yı geçmez..

Peki kimler bakan olur?

Yeni kabinede milletvekili olmayan isimler yer alacak.

Çünkü yeni dönemde TBMM’deki aritmetik sayının çok önemli olacağı belli iken milletvekilliğinden istifa ettirilerek bakan yapılma şansının çok zayıf ihtimal olduğunu söylemek zor değil...

Belki bir kişi!..

O isim olarak Nurettin Canikli seslendiriliyor...



Mevcut Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevinin ise üçe çıkarılacağı, Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği de kulislere yansımış durumda.

Parti yönetimine çok yakın bir dostum ile ‘Neler oluyor?’sorusu ile sohbet ettim..

Dedi ki;

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çıkışları yeni parti kurmaya yönelik değil. Davutoğlu’nun Gül ve Babacan ile hareket etmediği nedeni ise Gül ve Babacan’ın da Davutoğlu’na sıcak bakmadığı konuşuluyor…

Davutoğlu’nun çıkışı Erdoğan’dan ‘Davet beklemeye’ yönelik diye düşünüyorum…

Davet edildiği an Davutoğlu Erdoğan’ın yanındadır.

Böyle bir davet olur mu derseniz. “Olmaz” demem.

Davutoğlu Binali Bey ile birlikte Başkan yardımcısı olursa şaşırmam... Davutoğlu'nu Gül ve Babacan ile aynı yere koymayın.Görülüyor ki Gül ve Babacan Davutoğlu'nu uzak tutuyor..



Peki Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Tayyip Erdoğan arasında ipler tamamen koptu mu?

Kopmadı ise bu isimlere Erdoğan davet çağrısı yapar mı?

İşte cevabı;

“Bakın bugüne kadar Erdoğan davet etmiş de onlar reddetmiş diye bir olay söz konusu değil. Bu söylentiler tamamen algı operasyonu. Gül ve Babacan AK Parti ve Erdoğan’a rağmen yeni bir parti kuracaklarsa biliyorlar ki sonları MHP’den ayrılan İYİ Parti’den farksız olmaz.

O nedenle bir türlü karar veremiyorlar.

Ve Anadolu’da AK Parti tabanından oy isteyecek güçleri olamaz. Çünkü her şey Ankara’dan baktıkları gibi değil.

Anadolu’da AK Parti seçmeni Erdoğan ile et ve tırnak gibi. Yeni parti sonlarının Abdüllatif Şener gibi olmaya yakın olur. CHP’ye mi katılacaklar? Bakın AK Parti içinden Tayyip Erdoğan varken sağlıklı bir parti çıkmaz. Milletvekili çalarız diye düşünüyorlarsa nafile”

İlginç sözler…



Yeni bir partinin iktidar alternatifi olmayacağı, sadece İYİ Parti’nin MHP’yi böldüğü gibi AK Parti’yi böleceği ve CHP, HDP, İYİ Parti bloğunun önünü daha da açacağını söylemek hiçte zor değil…



Yani yarın parti kurup Erdoğan’ı devirebilmek için CHP ile işbirliği yapılırsa Gül ve Babacan için çok ama çok günler başlar ki Anadolu’da AK Parti seçmeninin karşılarına çıkmaya yüzleri olmaz…

Görünen köy klavuz istemiyor!



İşte bu noktada bu üç isme AK Parti içinde kalmak gerektiği yönünde telkinlerin yapıldığı söyleniyor…

Tayyip Erdoğan’ın kamuoyu önünde AK Parti tabanının da duyacağı şekilde yüksek sesle bir davet yapması ve bu davete icap edilmemesi halinde Gül ve Babacan’ı resmen bitirir!..

Erdoğan hayattayken Erdoğan’a rağmen yeni bir AK Parti kurup başarılı olma şanslarını sıfır!..

AK Parti tabanı aptal değil..

Aklın yolu bir!

Çünkü partilerinin tabanında Tayyip Erdoğan asla bir Kılıçdaroğlu, bir Akşener, bir Bahçeli değil…

Hala bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50’yi yakalama gücünü elinde bulunduruyor…



İşte bunu görenler Gül, Babacan ve Davutoğlu üçlüsünü Erdoğan’ı bölmek ve parçalamak için gazlıyor.

Onlarda gaza geliyor!..

Yani AK Parti’de sessiz ve derinden sıcak gelişmeler yaşanıyor…



Öte yandan özellikle seçim kaybeden büyükşehirlerde tartışılan il ve ilçe teşkilatları üzerinde yeni bir yapılanmaya gidilmesi, yani istifalarının alınması an meselesi…

Önümüzdeki haftaki MKYK toplantısında bütün bunlar masaya yatırılacaktır…

Erdoğan Japonya ve Çin seferinde Türkiye’den uzak, kafası rahat şekilde dersini iyi çalışmıştır…

Bu arada Erdoğan yeniden yapılanma için seçimlere 4 yıl varken partisinin büyük kongresini toplarsa da kimse şaşırmasın…

G-20 zirvesine ağırlığını koyarak dünya siyaset sahnesinde yeniden ses getiren Tayyip Erdoğan

AK Parti’de yeni bir dönemin başlaması için hiç kuşkusuz hazırlıklarını yapıyor. Bilinmeli ki AK Parti’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Taban açık ve net değişim istiyor..

Ve 2023 seçimlerine 4 yıl varken Tayyip Erdoğan bunu yapacaktır..













