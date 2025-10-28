BIST 10.871
AK Parti'de İstanbul'un 3 ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf ve Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk görevden alındı.

MUHAMMED YAVUZ GÜLTEPE KİMDİR?

Muhammed Yavuz Gültepe, 18 Ocak 2025 tarihinde yapılan kongrede AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı olarak göreve başlamıştı. 1992 yılında Van’da doğan Gültepe, uzun yıllar Bağcılar’da yaşamını sürdürdü. 2012 yılında AK Parti Gençlik Kolları’nda siyasete adım attı. İlçe ve il teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulundu. 2024 yerel seçimleri sonrasında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi ve Encümen olarak görev yaptı.

MAHMUT YUSUF KİMDİR?

Mahmut Yusuf, 12 Ocak 2025 tarihinde yapılan kongrede AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı olarak göreve getirilmişti. 1976 yılında Trabzon’da doğan Yusuf, Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur. Uzun yıllar özel sektörde muhasebe müdürlüğü yaptıktan sonra kendi mali müşavirlik ofisini kurdu. 2000’li yıllardan itibaren sivil toplum faaliyetlerinde aktif rol aldı ve partinin çeşitli kademelerinde görev üstlendi.

NEJAT ÖZTÜRK KİMDİR?

Nejat Öztürk, 18 Ocak 2025 tarihinde yapılan kongre sonucunda AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı seçilmişti. Uzun yıllardır ilçede aktif siyaset yürüten Öztürk, partide farklı birimlerde görev aldı. 2009–2014 yılları arasında İlçe Dış İlişkiler Birim Başkanlığı, 2014–2019 döneminde ise Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İş hayatında muhasebe ve idari işler alanında faaliyet gösteren Öztürk, sivil toplum çalışmalarına da önem verdi.

