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AK Parti'de büyük kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti'de büyük kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hakka ve millete hizmet sevdasına, Türkiye sevdasına gönül veren herkes kalbi ile, ruhu ile, aşkı ile bu salondadır. Bu sevda hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır. Bu sevda Türkiye Yüzyılını inşa etme sevdasıdır. Bu sevda her seçimde sandıklardan birinci çıkaran teşkilatımızın tüm mensuplarının, Ak Parti ailesinin tüm üyelerinin sevdasıdır.

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