AK Parti'de BAE çatlığı! Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın istifası istendi ama o direniyor

AK Parti'de Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne dair açıklamaları tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Partimizin görüşlerini yansıtmıyor" dedi. İsmail Saymaz'dan bomba kulis geldi. Saymaz, Cahit Özkan'ın istifasının istendiğini iddia etti.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Birleşik Arap Emirlikleri'ne dair açıklamaları parti içinde tepki çeken AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın istifasının istendiğini iddia etti. Saymaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrendiğim kadarıyla AK Parti’de, Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan istifa etmesi istendi. Ancak Özkan, direniyor." ifadesini kullandı.

Özkan ne söylemişti?

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında soruları cevaplayan Cahit Özkan, "Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE'yi 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti?" sorusuna şu cevabı vermişti:

- Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize ‘Niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışlıyorsunuz?’ dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa…

"BAE teslim oldu"

- Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu.