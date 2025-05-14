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AK Parti TBMM Grup Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Bölücü örgütün 'kendini fesih ve silahları teslim' kararı aldığını açıklamasıyla, 'Terörsüz Türkiye' çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız.

-Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle yaptığımız ortak gelecek mutabakatına uygun adım atmıştır. Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da silah bırakma sürecine katılması öneme sahiptir. Türkiye'nin adının terörle değil teknoloji ile , kültürle, sanatla anılmasını arzu ediyoruz. Gelinen nokta önemli başarı ise bunun sahibi 86 milyonun tamamıdır. 

-DEM Parti içinde sürece destek veren rahmetli Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere, eş başkanlara, tüm siyasetçilere teşekkür ediyorum. Sağduyulu söylemlerin önümüzdeki dönemde sürdürülmesini bekliyoruz. Sayın Özel'e takdirlerimizi sunuyoruz. Kimi zaman olumsuz tavır takınsalar da muhalif parti genel başkanlarına da teşekkürlerimizi iletiyoruz.

- Asıl olan uygulamadır. Sözlerin tutulup tutulmadığı takibini Milli İsbarat Teşkilatımız yapacaktır. Bundan sonra askerlerimiz vatan savunmasının ve sınır ötesi sorumluluklarının getirdiği vazifeleri artık daha rahat ve güven içerisinde yürütebileceklerdir. Pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor. Türkiye'nin adının terörle değil; teknolojiyle, kültürle, sanatla, demokratik ve insani gelişim standartlarının yükselişiyle anılmasını arzu ediyoruz.

- Tekstilden makinaya, sanayinin tüm alanlarında yeni tesislerin inşasını teşvik edecek, destek vereceğiz. Uluslararası girişimcileri, kazan-kazan anlayışıyla, ülkemizin ekonomik bakımdan bakir bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum. Petrol başta olmak üzere, tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız.

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