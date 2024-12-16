AK Parti tabanı baskı yapıyor dedi asgari ücret için ilk kez bu rakamı verdi!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya gelecek. Bazı rakamların masada olması beklenen kritik toplantıdan saatler önce gündem yaratacak bir kulis bilgisi geldi. Masada bugün nelerin konuşulacağını aktaran SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Mynet'e yaptığı özel açıklamada "AK Parti tabanından en az yüzde 41 oranında artış yapılması konusunda baskı oluştuğunu duymaktayız" dedi.
Asgari ücretin belli olması için geri sayım sürüyor! Asgari ücrette zam pazarlığı 10 Aralık tarihinde ilk toplantının yapılması ile başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında bir araya gelen TİSK ve TÜRK-İŞ, pazarlık masasına oturdu. 15 kişilik kurulun yer aldığı 2025 yılı asgari ücret görüşmeleri sonunda zam oranına dair herhangi bir açıklama yapılmamış, herhangi bir rakamın masaya gelmediği belirtilmişti.
MİLYONLAR BUGÜNKÜ TOPLANTIYI BEKLİYOR
"Asgari ücrete ne kadar zam olacak?" sorusuna yanıt arayan milyonlar ise gözlerini, bugün yapılacak olan ikinci toplantıya çevirdi. Bugün tarafların rakam konuşup konuşmayacağı ise merak ediliyor.
BUGÜN MASADA NELER OLACAK?
Mynet’e konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, bugün masaya nelerin geleceğini açıkladı. Yılmaz, “Asgari ücret yönetmeliğine göre; ücretlerin genel durumu, geçim şartları, geçinme indeksleri, açlık ve yoksulluk sınırları ile beraber ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun hazırlayacağı veriler masada olacaktır” şeklinde konuştu.
TİSK NE KADAR TEKLİF EDECEK?
Komisyon masasında işvereni temsilen TİSK’in olduğunu hatırlatan Yılmaz, işveren tarafın sık sık asgari ücret için yüzde 25 dendiğini anımsatarak, şu cümleleri sıraladı:
“Yüzde 25 üzerinden belirleneceğini tahmin etmiyorum. Burada taşın altına bütün kesimler elini koymalıdır. Asgari ücrete az bir fark verilerek dar gelirliyi enflasyona yenik düşürmemek; çok yüksek bir fark olursa da bunun ödeme güçlüğüne düşecek işvereni de zora sokmamak lazım”