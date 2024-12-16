AK Parti tabanı baskı yapıyor dedi asgari ücret için ilk kez bu rakamı verdi!

TİSK NE KADAR TEKLİF EDECEK?

Komisyon masasında işvereni temsilen TİSK’in olduğunu hatırlatan Yılmaz, işveren tarafın sık sık asgari ücret için yüzde 25 dendiğini anımsatarak, şu cümleleri sıraladı:

“Yüzde 25 üzerinden belirleneceğini tahmin etmiyorum. Burada taşın altına bütün kesimler elini koymalıdır. Asgari ücrete az bir fark verilerek dar gelirliyi enflasyona yenik düşürmemek; çok yüksek bir fark olursa da bunun ödeme güçlüğüne düşecek işvereni de zora sokmamak lazım”