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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Tunus'taki darbeye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Tunus'taki darbeye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.

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