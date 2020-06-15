AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası son dakika açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik MYK toplantısının ardından canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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AK Parti MYK Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Saldırı alanları yok edildi. Terör hedefleri başarı ile vuruldu. İnsanlığa düşman terör örgütleri ile mücadelemiz devam edecektir. Türkiye pek çok konuda olduğu gibi terörle mücadelede de dünyaya örnektir. Pençe Kartal Harekatı ile elde edilen kazanımların devamı gelecektir. Sivillere zarar verilmeden bu operasyonlar sürecektir. Türkiye'nin, vatandaşımızın güvenliğini sağlayan askerlerimiz görevlerini göz kamaştırıcı bir başarı ile sürdürüyorlar.

Normalleşmenin daha da normalleşmesi için maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekir. Rakamları yeniden izliyoruz. Rakamların artışta olduğunu görüyoruz. Rehavet düşmanımızdır. Rehavet ile normalleşmenin yan yana yürümesi mümkün değildir.

Bugün artık çevre olarak göstereceğimiz artık vatanseverliktir. Doğayı rakip gibi gören anlayış, insan soyunu tehdit eder bir noktadadır. Doğa bizim kader arkadaşımızdır. Tabiat tabiatımızdır. İlaçlara odaklı bir koruma mekanizması bunların önüne geçemez. İnsan hayatının korunması için Türkiye, hastane altyapısı ile güçlü bir örnek teşkil ettiği gibi, bu konuları da tartışıyoruz. Bundan sonraki tehditlere karşı hazırlıklarımız için kafa yoruyoruz. Gıda ve genetik güvenlik konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bunlar bundan sonra çok önemli. Sıfır vakadır hedef.

Fransa'ya tepki

Pandemi sonrası dünyanın sarsıntı geçirdiğini görüyoruz. İlk oluşan siyasi süreç ABD'de başlayan küresel süreçtir. Irkçılığğa ne kadar karşıysa, yağmacılığa da o kadar karşıyız. İslam düşmanlığı, ırkçılık gibi konuların tartışılması gerekiyor. Dünyanın her tarafında köle tacirlerinin heykelleri yıkılırken, Fransa'dan 'Biz bunları da koruyacağız' gibi bir açıklama geldi. Irkçılık gibi konuların virüsler, bakteriler, insan hayatına tehditlerle birlikte ele alınması gerekir.

'Bugüne kadar ki en İslamofobik açıklamadır'

Ayasofya ile ilgili hassasiyet tartışılırken, Sultanahmet de müze olsun diye bir anlayış ortaya çıktı. Acaba partilerinden bir açıklama gelir mi, düzeltirler mi diye bekledik. Bu konularda CHP sabıkalı bir parti. Tam diyorsunuz ki, biraz daha demokratik dil ortaya çıktı. İçlerinden bir Bekçi Murtaza çıkıyor. Bugüne kadar ki en İslamofobik açıklamadır.