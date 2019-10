AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik güvenli bölgeyle ilgili konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği nezaketsiz mektubunun 'yok' hükmünde olduğunu söylerken CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu da bombaladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki güvenli bölge mutabakatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları...

- (Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır.

''30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak''

- Türkiye geçmişte yapılmış hatalarını önleyerek terörle mücadele konusunda ilkesel tutumunu sürdürmüştür. Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak. Türkiye'nin diplomatik zafer tüm dünya tarafından kabul edildi. Kaybeden terör örgütüdür. DEAŞ terör örgütüne karşı en güçlü mücadeleyi veren Türkiye, YPY'ye karşı da aynı kararlılığı göstermiştir.

''Saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir''

- Bu operasyon başladığında işgal gücü olduğumuzdan bahseden, kara propagandaya imza atanlar bir kere daha mahcup olmuşlardır. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. CHP Genel Başkanı bu başarılı süreçte Türkiye'nin yanında olmamıştır. Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak dünyanın neresinden gelirse gelsin saygı sınırlarını aşan her mesaj yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız 'Bu mektubu unutmadık gereken şekilde gereken zamanda karşılığı verilecektir' demiştir.

Kılıçdaroğlu'na tepki

- Bizim açımızdan yok hükmündeki mesajı grup konuşmasında söz konusu ederek siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Gerçekten samimiyse CHP Genel Başkanı terör örgütünün yanında olan partiye yönelik bir eleştiri getirmelidir. Türkiye'nin haklı tezi dünya tarafından kabul edilmiş. Ancak CHP bu olgunluğu gösterememiştir.

''Zamanlama da manidardır''

- Kendisi 7 tane soru sormuş. Onun şimdiye kadar bu makama karşı hürmetkar tutum içerisinde olmadığını biliyoruz. Mektubun sızdırılması tüm bu diplomatik başarı süreçlerini sabote etmek için kullanılmak istendi. (Kılıçdaroğlu) Aynı grup konuşmasında FETÖ ve PKK tarafından bir yalan olarak ortaya koyulan Türkiye Cumhuriyeti'nin teröristlere yardım ettiği şeklindeki propagandayı dillendiriyor. Bunu Mehmetçik sınır ötesinde konuşlanmışken yapıyor. Zamanlama da manidardır.

''Sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığınca ortaya konuluyor''

- Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığınca ortaya konuluyor. Türkiye'nin yaptığı şey Ortadoğu halklarını terörün pençesinden kurtarmaktır. Siyasi namusun en temel ilkesi terör örgütlerine karşı olmaktır. Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler önce bunu açıklamalıdırlar. Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler, eğer siyasi namustan bahsediyorsa önce kendi sözleri konusunda öz eleştiri vermelidir.

- Avrupa Birliğinin sınırları Türkiye tarafından korunmaktadır. Biz bu bölgede kardeşlerimizi, dostlarımızı görüyoruz ama birileri orada çıkar grupları görüyor.