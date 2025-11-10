BIST 10.845
HABER /  POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhur ittifakında bir çatlak yok"

Anadolu Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nda bir çatlak olmadığını söyledi. Çelik, "Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var." ifadelerini kullandı.

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik şunları kaydetti:

"CUMHUR İTTİFAKI KRİZLERDEN ETKİLENECEK BİR İTTİFAK DEĞİL"

Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok. Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli başta olmak üzere, onların ortaya koyduğu irade doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın bütün yöneticileri şunu net bir şekilde değerlendirebiliyorlar. Cumhur İttifakı krizlerden etkilenecek bir ittifak değil.

GAZZE

Gazze'ye yardımların girmesi bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız dün de ifade ettiler, deprem bölgesindeki bazı konteynerlerin Gazze'deki hayatı bir nebze rahatlatacaktır. İsrail, defalarca barış anlaşmalarını ihlal etmiştir.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI

Can sıkıcı bir mesele. Konunun üzerine sonuna kadar gidilmeli

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN OLACAK?

Siz salı-çarşamba-perşembeye odaklanın..

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

Özgür bey hukuk diyor ama hukuk tanımıyor. Barbarca bir dil üreten bir konuşma türü... Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Özel konuşmalarıyla saldırganlık üretiyor.Özel yargı makamlarına doğrudan küfür ediyor. CHP'nin tarihinde görülmüş bir şey değildir.

