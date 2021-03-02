BIST 1.529
DOLAR 7,41
EURO 8,93
ALTIN 411,35
HABER /  POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'den reform açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada "“İnsan Hakları Eylem Planı” hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ak Parti Sözcüsü Çelik paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan “İnsan Hakları Eylem Planı” hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyaca ünlü ekonomi gazetesinden Türkiye'ye büyük övgü
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Hollanda'da 300 yıl önce şifreli katlanmış mektubun gizemi çözüldü
Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Antalya'da çalındı demişti satıldığı ortaya çıktı! Görünce şok oldu
Şanlıurfa'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Samsun'daki suç örgütü operasyonunda 4 kişi serbest kaldı
Altın çıkışa geçecek diyen teknik uzman Şatıroğlu çark etti! Olumlu bir gelişme yok
AB'den Almanya'ya soruşturma!l Sebep linyit santrallerinin erken kapatılması
Sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Yorumlar