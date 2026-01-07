BIST 12.059
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisine katılan milletvekillerini tebrik etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisine katılan milletvekillerini tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından bugünkü Meclis grup toplantımızda rozetleri takılarak AK Parti'mize katılan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'yu tebrik ediyoruz. Değerli arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz."

