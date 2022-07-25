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AK Parti MYK toplantısının ardından Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklama yapıyor.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklama yapıyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

(Bursa'da çöp dolu evde bulunan çocuk) Her açıdan yakından ilgileneceğimizi, sahipsiz kalmayacağını bilmenizi isterim.

(İstanbul'daki tahıl anlaşması) Türkiye içinde küçümseyenler oldu. Diplomatik çabaların neticesinin ne kadar kuvvetli olduğundan haberdar değiller. 

Astana Zirvesi'nin başlatılması yönündeki kararlılığımız son derece açıktır. Siyasi krizin Türkiye'de aşılması konusunda Türkiye büyük bir çaba gösteriyor. Türkiye'yi Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşıymış gibi gösterenler, birtakım terör örgütlerine destek vererek başka projelerin peşinde koşanlardır. Bu tablo bir kez daha gösterdi ki: Bölgeyi karıştırmak birçok güce rağmen Türkiye meşru bir güvenlik sağlayıcısıdır. Bu bölgelere kaos ihraç edenlere karşı Türkiye meşru bir güvenlik sağlayıcısı olduğunu net bir şekilde göstermiştir. 

TSK'nın sivillere karşı dünyanın en hassas ordusu olduğunun altını çizmek isterim. En zor koşullarda bile Türk Silahlı Kuvvetleri bu hassasiyeti göstermiştir. PKK terör örgütüne karşı operasyon hazırlığının olduğu bir dönemde Irak'ta meydana gelen saldırı, hemen birilerinin Türkiye'yi suçlaması planlı bir provokasyondur. 

Muhalefetin 'biz dedik oldu' açıklamaları
Son dönemde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdeler için muhalefet 'biz dedik yaptınız' diyor. Hükümetimiz yeni düzenlemeyi açıklıyor, çalışmalar bittikten sonra kamuoyuna duyuruyor. Muhalefet de 'Biz iktidara gelirsek şunu şunu yapacağız' diyor. Hükümet çalışmayı tamamlayıp açıkladığı zaman 'Biz dedik oldu' diyorlar.

Hükümetimizin yaptığı bir konudur. Ama çıkıyorlar, 'Biz dedik oldu' diyerek gasp siyasetini ortaya koyuyorlar. 

Rakibimizin zayıf olmasından hoşlanmayız. O zaman seviye düşer. Rakibimiz güçlü olsa, siyaset üretse diyalektik bir süreç ilerler. Biz kendimize güvenen bir partiyiz. Arzu ederiz ki gasp siyaseti yerine gerçekten bir vizyon ortaya koyabilsinler. 

(Almanya Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan-Putin-Reisi görüşmesi için yaptığı "meydan okuma" değerlendirmesi) Almanya Dışişleri Bakanı diplomasiden ne anlıyor bilmiyorum. 

Çevre ajansı iddiasına tepki
O ajans Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ait değil. Emine Hanım'ın yürüttüğü faaliyetlerin dünyada da yaygınlaşması gerektiğini söyleyen konuşmalar yapıyorlar ama maalesef Türkiye'de sürekli yalan haber ve propaganda üretiliyor. Emine Hanım'ın yürüttüğü faaliyetlerin daha da yayılması dünya tarafından da arzulanan bir şey. 

AYRINTILAR GELİYOR...

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