AK Parti MYK olağanüstü toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 21.27'de başladı.

"YSK kazanana karar vermedi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YSK'nın İstanbul'da seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar vermesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK kararını verdi. Son sözü millet söyleyecek. YSK kazanana karar vermedi, halkın iradesini şaibesiz ve tartışmasız ortaya koyabilmesi için bir fırsat sundu. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.