AK Parti MKYK listesinde Berat Albayrak var mı? Binali Yıldırım'dan başka listede kimler var

AK Parti'nin 75 kişilik yeni MKYK üye listesi belli oldu. Bir süredir AK Parti yönetimine geri döneceği iddialarıyla kulisleri hareketlendiren eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın listede olmaması dikkat çekti. Listede Binali Yıldırım ise var...

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AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler belli oldu. 50 olan asıl üye sayısının 75'e, 25 olan yedek üye sayısı da 35'e çıkarıldı. Listede AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer alırken, AK Parti'de aktif siyasete geri döneceği iddia edilen Berat Albayrak'ın listede olmaması dikkat çekti. Listede AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer alıyor.

Berat Albayrak listede yer almadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettikten sonra bir daha kamuoyu karşısına çıkmayan Berat Albayrak iddiası boş çıktı. Bir süredir AK Parti yönetimine geri döneceği iddialarıyla kulisleri hareketlendiren eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın listede olmaması dikkat çekti.

Listeye 47 yeni isim girdi

AK Parti'nin 75 kişilik yeni MKYK üye listesine 47 yeni isim girdi. Listeye yeni giren isimler arasında eski Başbakan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski AK Parti Milletvekilleri Şamil Tayyar ve Metin Külünk ile eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş de yer alıyor.

İYİ Parti'den geldi MKYK'ya girdi

AK Parti MKYK listesine giren en dikkat çeken isim ise İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal oldu. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık de yeni listede yer buldu. KAGİDER'in kurucuları arasında yer alan Sunay Karamık da listede dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Şeyh Said'in torunu da var Türkiye güzeli de

MKYK'ya yeni giren isimler arasında Şeyh Said'in torunu Abdurrahman Fırat ve 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş da yer aldı. İstanbul seçimlerinin ardından siyasette adından söz ettirmeye başlayan, Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahid Birinci ve şair Abdurrahim Karakoç'un oğlu hukukçu Türk İslam Karakoç da MKYK listesine girdi.

İşte listeye yeni giren diğer isimlerden bazıları...

- AK Parti eski Mardin Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel

- AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya eski Başkanı Sevgi Yiğit

- AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı

- TÜMSİAD eski Genel Başkanı Dr. Hasan Sert

- Anayasa Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin

- Avukat Mücahid Birinci

- AK Parti Bingöl eski Milletvekili, Şebnem Koçakelçi

- Avukat Türkislam Karakoç

- AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş

- AK Parti Batman İl Genel Meclis Üyesi Şaziye Gündüz

AK Parti'de görev alacak yeni isimlerin tamamı şu şekilde: