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POLİTİKA

AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ milletle dalga mı geçiyor? 'Eti gramla sebzeyi taneyle alın'

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'dan vatandaşa dalga geçer gibi tasarruf önerileri geldi. "Kiloyla et almayın, eti gramla alın" diyen Demirbağ, "Sebzeyi meyveyi taneyle alın" deyip ekledi: "Turfanda yemeyin, sağlığa zararlı..."

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın düşük maaşla yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlarla geçinmek zorunda kalan vatandaşlara verdiği geçinme tavsiyeleri "vatandaşla dalga geçmek" olarak yorumlandı. v

Zülfü Demirbağ, ekonomik krizle boğuşan vatandaşa "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biberi bir kola alacağımıza 3 tane alalım" tavsiyesinde bulundu.

Utançlarını da yitirmişler...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "İnsaf be kardeşim. Bırak eti, domatesi, sebzeyi… Millette ekmek alacak hal bırakmadınız. Bunlar kibir abidesi olmuşlar, milletle alay ediyorlar, utançlarını yitirmişler" dedi.

Milletle alay etmek

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise "Milletle alay etmek Gayrettullaha dokunur" diye tepki gösterdi.

Milletin açlığıyla, yokluğuyla dalga geçmeyin..

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'ta yaptığı açıklamada Demirbağ'a tepki göstererek "Zülfü efendi! Sağlığı zararlı olan tek şey var, o da sizsiniz. Bu milletin açlığıyla dalga geçmeyin. Yokluğuyla dalga geçmeyin" dedi.

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