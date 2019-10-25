POLİTİKA

AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na omuz attı

31 Mart seçimlerinde Aydın Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Özlem Çerçioğlu'na karşı kaybeden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, bir törende Binali Yıldırım'ın yanına geçmek için Çerçioğlu'na omuz attı.

31 Mart seçimlerinde Aydın Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Özlem Çerçioğlu'na karşı kaybeden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, bir törende Binali Yıldırım'ın yanına geçmek için Çerçioğlu'na omuz attı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, durumu fiziki saldırı olarak niteleyerek, "Bu ne siyasi saygıya ne de insani nezakete uyar" dedi.

TT listesine girdi
Sosyal medyada gündeme oturan görüntüler Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde kayıtlara geçti. Eski Başbakan Binali Yıldırım’ı karşılayan isimler arasında yer alan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın yürüyüş esnasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu omuzundan iterek araya girmesi kameralara yansıdı.

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