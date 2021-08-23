AK Parti Milletvekili Gül Yılmaz polislerle tartıştı! Valilik polislere soruşturma açtı Cüneyt Özdemir tepki gösterdi

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile polis memurları arasında geçen tartışmanın videosu gündemi salladı. Mersin Valiliği, tartışmaya giren polis memurlarının yasal mevzuatın dışına çıktıklarını, bu nedenle haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cüneyt Özdemir ise, bu tür olaylara karışan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını önerdi...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın kendisini durduran polislere hakaret ettiğini iddia etti. Video bir anda sosyal medyada büyük tepki gördü. Bunun üzerine Mersin Valiliği, mevzuatın dışına çıktıkları için o polisler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Milletvekili Gül'ün polislere hakaretine tepki gösterenlerden gazeteci Cüneyt Özdemir, bu tür hareketlerin içine giren milletvekillerinin dokunulmazılığının kaldırılmasını önerdi.

Mersin Valiliği: Polisler yasal mevzuatın dışına çıktı

Mersin Valiliği, Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının durdurulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "18 Temmuz saat 18.30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı olayı tamamen çarpıtmaktadır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Polis memurları milletvekili aracını ihbar üzerine durdurdu

"Bahse konu olayda Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. maddesi G bendinde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır.

Milletvekili durum anlaşılmasına rağmen yarım saat bekletildi

Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir. İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği, ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş ancak mesele İl Emniyet Müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir.

O esnada polis memurlarının yapması gereken...

O esnada polis memurlarının yapması gereken eğer tespit edilen ihlal varsa tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

Hangi partiden olursa olsun...

Milletvekili Yılmaz ile polisler arasındaki tartışmanın videosu sosyal medyaya düşünce çok sayıda tepki geldi. Gazeteci Cüneyt Özdemir de "Hangi partiden olursa olsun Trafik Polisine bağıran, hakaret eden, azarlayan, hor gören milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için bir kanun çıkartalım… Yahu yol kontrolündesin bu neyin dokunulmazlığı, kibri, havası… Bu küstahlığı ben kaldıramıyorum valla!"

"Dün Chp, bugün Ak Parti vekil fark etmez. Ayıptır!"

"Milletvekilin polise hakaretini, tavrını gözlerimizle görüp kulaklarımızla duymasak Mersin Valisinin altlarına kestiği faturaya inanabilirdik! Altındaki polise sahip çıkmak yerine böyle bir tutum almak da ayrı bir ‘siyasi’ başarı! Dün Chp, bugün Ak Parti vekil fark etmez. Ayıptır!"

"Bu iki devlet memurunun düpedüz sahipsiz bırakılması"

"Bu olayda tek sorun Milletvekilinin hoyratlığı değil insanın asıl kanına dokunan Mersin Valisinin iki polisi cezalandırması… Bir ‘olacak o kadar’ parodisi gibi... İşgüzarlık! İki devlet memurunun düpedüz sahipsiz bırakılması. CHP milletvekilini çeken polisler iyi bunlar kötü !