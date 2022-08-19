AK Parti Milletvekili, boşanmak için eşinden 70 milyon lira tazminat istedi! 16 bakan nikah şahitliği yapmıştı

16 bakanın şahitlik yaptığı evlilik mahkemelik oldu. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Prof. Dr. Ünsal Ban'ın boyanma davası sosyal medyaya taştı. Prof. Dr. Ban, milletvekili Taşkesenlioğlu'nun kendisinden boşanmak için 70 milyon lira istediğini öne sürdü.

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2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ve 16 bakanın nikah şahitliği yaptığı AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban'dan boşanıyor. Taşdelenoğlu'nun, eşi Ünsal Ban'dan 50 milyon lira maddi, 20 milyon lirada manevi tazminat istediği iddia edildi. Çiftin karşılıklı suçlamaları sosyal medyaya kadar düşerken Ban'ın paylaşımları ve tehditleri şoke etti.

Bundan sonra ben de açık olmak zorundayım!

Boşanma sürecine ilişkin Prof. Dr. Ünsal Ban sosyal medya hesabından çok konuşulacak tweetler attı. Ünsal Ban'ın paylaşımları şöyle: “Sevgili dostlar 2019 yılında evlilik yaptığım Zehra Taşkesenlioğlu tamamen yalan ve iftiralarla dolu bir dilekçe ile benden maddi 50 milyon manevi 20 milyon para istemektedir. Kamuoyuna duyurulur… bundan sonra ben de açık olmak zorundayım.. her şeyi yazma hakkım doğmuştur."

Ölürsem Zehra Taşkesenlioğlu ve abisi suçlu!

- Tamamen yalan ve iftiralarla dolu olan bir boşanma dilekçesi, haysiyetimi, onurumu çiğnemiştir.. Şunun bilinmesini isterim ki bundan sonra açıklayacağım bilgiler, dökümanlarla uğrayacağım ölüm tehditi, zararlardan tamamen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu sorumludur.

Zehra Taşkesenlioğlu evlenince bana 2.500.000$ vermiş

- Zehra Taşkesenlioğlu evlenince bana 2.500.000$ vermiş. Nasıl vermiş nerede vermiş o kadar parası varmıymış muamma. Şirketimde o kadar para vardı diyor. Bakılacak kayıtlara.. madem o kadar parası varmış göreceğiz. Yalan yalan yalan yazmayacaktınız. Yakında videolar, whatsupp yazışmaları ile beraberiz inşallah.”

Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban 28 Nisan 2019’da İstanbul WOW Otel’de yapılan nikah töreni ile dünya evine girmişti. Çiftin nikahına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlar katılmıştı. Nikahın ardından çifte mutluluk dileyip, damada da nasihatte bulunan Erdoğan, “Kızımız sana emanet, ona göre iyi bak” demişti.

İddiaların üzerinden neredeyse 24 saat geçmesine rağmen AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.