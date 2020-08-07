BIST 1.036
DOLAR 7,32
EURO 8,66
ALTIN 484,14
HABER /  YEREL
ADV İyi Bir Eğitim, İyi Bir Gelecek Tercih Meselesi

AK Parti Meclis Üyesi, belediye çalışanları tarafından darbedildi

Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, meclis toplantısı sonrasında belediye çalışanları tarafından darbedildi. Can salırganlardan şikayetçi olurken, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, saldırıyı kınadı.

Abone ol

Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, dün akşam saatlerinde belediyenin olağan Ağustos ayı meclis toplansına katıldı. Can, toplantı sonrasında iddiaya göre belediye personeli olan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Hanifi Can yumruk darbeleri ile yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı.

Saldırının ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne giden Can, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili ifadesi alınan Hanifi Can, toplantı çıkışı 2 kişinin koluna girerek kendisini arka sokağa götürdüğünü, saldırganlardan birinin C.A. olduğunu, fakat diğer saldırganın belediye personeli olmasına rağmen ismini bilmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, yaşanan olaya kınadı. Sürekli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Menemen Belediye Meclis Üyemiz Hanifi Can'a; milletin verdiği yetkiyi kullandığı, görevini yerini getirdiği toplantının ardından yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bilinsin ki, belediye çalışanlarının adının geçtiği ve hukuki sürecin başlatıldığı bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bugün 83 yerleşim yerinde karantina var! İçişleri Bakanlığı açıkladı
Kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi kampanyasını sonlandırdı
Rekor kıran altın fiyatları ne durumda? Gram altın 480 lirayı aştı
Dolar yeni zirveye oturdu! 7 Ağustos dolarda son durum
Muharrem İnce belge açıklayacak
Dolardaki artışa önlem! Merkez Bankası, BDDK, TBB ve banka genel müdürleri toplandı
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de toplu taziye ziyaretleri yasaklandı
THY'den Almanya uçuşları için koronavirüs testi uyarısı 
Uğurtan Sayıner eşi kim kaç kere evlendi evlilikleri ve çocukları
Her yıl 5-6 santimetre Anadolu'nun altına dalıyor büyük deprem yakında
Motorine zam geliyor! Yarından itibaren geçerli olacak
Cavit Murtezaoğlu hayatı eşi ve çocukları var mı?
Yorumlar