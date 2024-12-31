AK Parti kulislerinden rakam sızdı! En düşük emekli maaş zammı için tarih verildi

Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 700 lira ve altında. Yani, maaşı 12 bin 450 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e; 7 bin 400 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e tamamlanıyor. Bu nedenle en düşük aylıkta yapılacak artıştan kaç kişinin yararlanacağı ve bütçeye maliyeti rakamın belirlenmesinde etkili olacak.