AK Parti kulislerinden rakam sızdı! En düşük emekli maaş zammı için tarih verildi
2024'ün son gününe girilirken milyonları zamlı maaşı heyecanı sardı. Memur, emekli, özel sektör, dul, yetim 7'den 70'e herkes 2025 zamlı maaşları için geri sayıma başladı. Asgari ücretin ardından gözler en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtına çevrilmişti. Milyonları etkileyecek tarih belli oldu. Öte yandan AK Parti kulisleri de en düşük emekli maaşı için tek rakamı telaffuz etmeye başladı. Yeni yılın ilk günleriyle beraber en düşük emekli maaşı için kritik tarih de netleşti.
3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyon oranları belli olacak. Milyonları etkileyecek kritik verilerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son altı aylık enflasyona göre alacakları zam da netleşecek.
Emeklilere yüzde 16-17 oranında bir zam yapılacağı tahmin edilirken ayrıca bir refah payı eklenmesi zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor. Asıl merak edilen ise şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında yapılacak artış... Bu konuda farklı görüşler gündeme gelirken, hükümet cephesindeki değerlendirmeler, rakamın 14 bin-14 bin 500’ü aşmayacağı yönünde. AK Parti’de ise en düşük emekli aylığının 14 bin 200 lira olacağı tahmini yapılıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALAN EMEKLİ SAYISI 4 MİLYON
Şu anda 4 milyona yakın emekli ‘en düşük emekli aylığı’ kategorisinde yer alıyor.
Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 700 lira ve altında. Yani, maaşı 12 bin 450 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e; 7 bin 400 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e tamamlanıyor. Bu nedenle en düşük aylıkta yapılacak artıştan kaç kişinin yararlanacağı ve bütçeye maliyeti rakamın belirlenmesinde etkili olacak.