AK Parti kulislerine sızdı rakam verdi! Bayram ikramiyesi kaç para olacak?
Emekli ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Cevabı milyonlarca emekliyi ilgilendiren soruya ilişikin AK Parti kulislerinde dolayan son bilgileri SGK uzmanı İsa Karakaş yazdı.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda iki kere verilen bayram ikramiyelerinin 2024 yılında ne kadar zamlanacağı merak ediliyor.
Enflasyondaki yükseliş pahalılığı artırırken son olarak 2 bin lira olarak yatan emekli ikramiyesinde beklenti çok yukarılara çıktı. AK Parti grubundan ilk olarak ikramiyenin 5 bin lira olarak yatırılacağı yönünde bilgiler sızmıştı. Sonrasında rakam daha da yukarı çekildi ve emekli ikramiyesinin 10 bin lira olarak yatırılacağı iddia edildi.
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi ile ilgili AK Parti kulislerinde hararetli tartışmalar sürerken ekonomi uzmanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu eski başmüfettişi İsa Karakaş Türkiye gazetesindeki köşesinde AK Parti'den sızan son kulis bilgilerini kaleme aldı.
16 milyon emekli bekliyor
"Bu sene 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Ramazan Bayramın ilk gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla 31 Mart seçimleri ile Ramazan Bayramı arasında 10 gün gibi çok kısa bir sürenin de kalmasının etkisiyle 16 milyona yaklaşan emeklilere verilmeye başlanan vaatlerden birini de bayram ikramiyesi teşkil etmeye başladı.
Peki emeklilik ikramiyesi ne kadar olabilir?