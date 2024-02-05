AK Parti kulislerine sızdı rakam verdi! Bayram ikramiyesi kaç para olacak?

Enflasyondaki yükseliş pahalılığı artırırken son olarak 2 bin lira olarak yatan emekli ikramiyesinde beklenti çok yukarılara çıktı. AK Parti grubundan ilk olarak ikramiyenin 5 bin lira olarak yatırılacağı yönünde bilgiler sızmıştı. Sonrasında rakam daha da yukarı çekildi ve emekli ikramiyesinin 10 bin lira olarak yatırılacağı iddia edildi.