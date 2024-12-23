AK Parti kulislerin asgari ücret rakamı sızdı! Daha fazla olmayacak

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam yapılacak? Tüm Türkiye bu sorunun yanıtına kilitlendi. Haftalardır herkes son kulis bilgilerini almaya çalışırken, bir yandan da hükümet kanadından yapılan açıklamalarla zamla ilgili bir ipucu yakalamaya çalışıyordu. Beklenen hafta ise geldi ve asgari ücret zammı için son viraj dönüldü.