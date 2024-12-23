AK Parti kulislerin asgari ücret rakamı sızdı! Daha fazla olmayacak
Asgari ücret zammında son dakika haberleri yakından takip edilirken, 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu bu hafta yanıt bulacak. Zam pazarlığında 4. ve son toplantının bu hafta yapılması beklenirken; gözler bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kulislerde AK Parti kaynaklarının "Asgari ücret 24 binden az 25 binden fazla olmayacak" dediği iddia edilirken, zam kararını Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Peki 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam kaç TL olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Asgari ücret kaç TL zamlanacak? Evlisi, bekarı, yaşlısı, genci nefeslerini tuttu bu soruların yanıtlarını beklemeye başladı. Tüm Türkiye'nin aylardır merak ettiği soruların yanıtı için artık son haftaya girildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. ve son toplantısı bu hafta içerisinde yapacak ve 2025 asgari ücret zam kararını alacak. 3. toplantıda masadaki kesimler asgari ücret tekliflerini açıklamamış, sonrasında ise TÜRK-İŞ ise asgari ücret tekliflerinin 29 bin 853 TL olduğunu duyurmuştu.
İşverenin ise yüzde 25 dolayında bir zam teklifinde bulunacağı iddia edilirken; son düzlükte AK Parti kulislerindeki zam oranı da ortaya çıktı. Gözler ise bir yandan 4. toplantıya diğer yandan da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki 2025 asgari ücret ne zaman hangi tarihte açıklanacak? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte yüzde yüzde olası zam oranları ve kulislerde öne çıkan rakamlar...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam yapılacak? Tüm Türkiye bu sorunun yanıtına kilitlendi. Haftalardır herkes son kulis bilgilerini almaya çalışırken, bir yandan da hükümet kanadından yapılan açıklamalarla zamla ilgili bir ipucu yakalamaya çalışıyordu. Beklenen hafta ise geldi ve asgari ücret zammı için son viraj dönüldü.