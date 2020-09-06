AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman oğlu Hüseyin Yaman'ı evlendirdi! Korona yasağı tartışması başladı
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, oğlu Hüseyin Yaman’a Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde nikah töreni düzenlendi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklanmasına rağmen saatlerce süren düğünde yemek ikram edildi, takı töreni yapıldı. Muhalefet ve sosyal medya ayağa kalktı...
İçişleri Bakanlığı, 4 Eylül itibariyle tüm Türkiye'de düğünlere kısıtlama getirdi. Buna göre, sokak ve kır düğünleri tamamen yasaklanırken, 'nikah töreni' şeklinde yapılacak düğünlere de 1 saatte bitirme kısıtlaması getirildi. 1 saatlik törende de yemek ve yiyecek ikramı yasaklandı. Bu yasakla birlikte birçok kişi düğününü iptal etmek zorunda kalırken AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman'a yaptığı düğün tepki çekti. Bin 500 davetlinin katıldığı törende yasakların hiçbirine uyulmadı. Törene, milletvekilleri, Kocaeli Valisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Kocaeli'nin ilçe belediye başkanları da katılıp sosyal medyada paylaşım yaptı. Muhalefet temsilcileri ve sosyal medyadan bu düğüne tepki geldi.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman Dilovası'nda yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü tesislerinde oğlu Hüseyin Yaman için bin 500 kişilik dev bir düğün organizasyonu düzenledi. Hüseyin Yaman, hayatını Rümeysa Telli ile birleştirdi.
İzmit Körfezi ve Osman Gazi Köprüsü manzaralı özel düğün alanında 1.500 kişilik davetli listesi için masa ve sandalye hazırlığı yapıldı.
Sakarya'dan New Trend isimli bir düğün organizasyon şirketi düğün için bütün hazırlıkları yaptı. Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman hayatını Rümeysa Telli ile birleştirdi.