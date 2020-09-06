AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman oğlu Hüseyin Yaman'a düğün yaptı!

İçişleri Bakanlığı, 4 Eylül itibariyle tüm Türkiye'de düğünlere kısıtlama getirdi. Buna göre, sokak ve kır düğünleri tamamen yasaklanırken, 'nikah töreni' şeklinde yapılacak düğünlere de 1 saatte bitirme kısıtlaması getirildi. 1 saatlik törende de yemek ve yiyecek ikramı yasaklandı. Bu yasakla birlikte birçok kişi düğününü iptal etmek zorunda kalırken AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman'a yaptığı düğün tepki çekti. Bin 500 davetlinin katıldığı törende yasakların hiçbirine uyulmadı. Törene, milletvekilleri, Kocaeli Valisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Kocaeli'nin ilçe belediye başkanları da katılıp sosyal medyada paylaşım yaptı. Muhalefet temsilcileri ve sosyal medyadan bu düğüne tepki geldi.