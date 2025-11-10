BIST 10.925
DOLAR 42,23
EURO 48,81
ALTIN 5.526,58
HABER /  POLİTİKA

AK Parti İstanbul'da 3 ilçe başkanı görevden alındı perde arkasında neler oldu?

AK Parti İstanbul'da 3 ilçe başkanı görevden alındı perde arkasında neler oldu?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ekim ayında üç ilçe başkanının görevden alınmasıyla ilgili "zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme yaptık" dedi. Özdemir'in Cumhurbaşkanı'na görevden almalar konusunda "Efendim tasarruf hakkımız olursa seviniriz" sözlerine Erdoğan'ın "Geç kalma" cevabını verdiği ortaya çıktı..

Abone ol

AK Parti İstanbul teşkilatı önümüzdeki yerel ve genel seçimler için kolları erkenden sıvadı. Yeni il başkan Abdullah Özdemir, sorunlu gördüğü noktalara neşter vurmaktan çekinmiyor.

AK Parti İstanbul Başkanlığının geçtiğimiz ay aldığı görevden alma kararlarının yankıları sürüyor.

Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf ve Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk görevden alınmasının nedenleri merak konusu olmuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek'e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir'in operasyona ilişkin "zemin sıvılaşması" örneğini vermesi dikkat çekti.

"zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme yaptık"

Selek, bugünkü yazısında merak edilen gelişmenin ayrıntılarını aktardı:

"İstanbul'da bazı AK Partili ilçe başkanları görevden alınmıştı. Sebebini sorduk. Özdemir, durumu mühendis diliyle "zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme yaptık" diye anlattı. Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı'na görevden almalar konusunda "Efendim tasarruf hakkımız olursa seviniriz" demiş. Erdoğan da "Geç kalma" cevabını vermiş. Ardından değişiklik yapılmış. 

İstişareye önem verdiklerini belirten Özdemir, toplumun her kesimiyle bir araya geliyormuş. Üniversiteliler, muhtarlar, sanayi sitesi çalışanları, halciler, kuru gıda esnafıyla buluşmuş. "İşin anahtarı ekonomi" diyor. Bizce de öyle..."

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan'dan çok konuşulacak Togg önerisi!
Ali Babacan'dan çok konuşulacak Togg önerisi!
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın puan kaybıyla ilgili konuştu
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın puan kaybıyla ilgili konuştu
Canlı yayında dikkat çeken Demirtaş detayı! Hafta başında serbest kalabilir
Canlı yayında dikkat çeken Demirtaş detayı! Hafta başında serbest kalabilir
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu'nun ekibinden 'boykot' kararı
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu'nun ekibinden 'boykot' kararı
Ankara'da feci kaza! Bir aile yok oldu
Ankara'da feci kaza! Bir aile yok oldu
Tarihi skor! Arda Turan'ın takımı öyle bir galibiyet kazandı ki...
Tarihi skor! Arda Turan'ın takımı öyle bir galibiyet kazandı ki...
Yeni doğan bebeği poşetle havalandırma boşluğuna attılar!
Yeni doğan bebeği poşetle havalandırma boşluğuna attılar!
Galatasaray'ın iptal edilen golünde ofsayt var mı? 3 eski hakemden net açıklama
Galatasaray'ın iptal edilen golünde ofsayt var mı? 3 eski hakemden net açıklama
Trafik cezalarında yüzde 10 hız toleransı sınırı kalkıyor!
Trafik cezalarında yüzde 10 hız toleransı sınırı kalkıyor!
Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna yanıt
Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna yanıt
Trump'ın sözlerini çarpıtan BBC belgeseli iki önemli ismin istifasına yol açtı
Trump'ın sözlerini çarpıtan BBC belgeseli iki önemli ismin istifasına yol açtı
Zeki Çelik gol attı Roma Seria A'da zirveyi Inter ile paylaştı
Zeki Çelik gol attı Roma Seria A'da zirveyi Inter ile paylaştı