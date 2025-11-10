AK Parti İstanbul'da 3 ilçe başkanı görevden alındı perde arkasında neler oldu?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ekim ayında üç ilçe başkanının görevden alınmasıyla ilgili "zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme yaptık" dedi. Özdemir'in Cumhurbaşkanı'na görevden almalar konusunda "Efendim tasarruf hakkımız olursa seviniriz" sözlerine Erdoğan'ın "Geç kalma" cevabını verdiği ortaya çıktı..

AK Parti İstanbul teşkilatı önümüzdeki yerel ve genel seçimler için kolları erkenden sıvadı. Yeni il başkan Abdullah Özdemir, sorunlu gördüğü noktalara neşter vurmaktan çekinmiyor.

AK Parti İstanbul Başkanlığının geçtiğimiz ay aldığı görevden alma kararlarının yankıları sürüyor.

Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf ve Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk görevden alınmasının nedenleri merak konusu olmuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek'e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir'in operasyona ilişkin "zemin sıvılaşması" örneğini vermesi dikkat çekti.

"zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme yaptık"

Selek, bugünkü yazısında merak edilen gelişmenin ayrıntılarını aktardı:

"İstanbul'da bazı AK Partili ilçe başkanları görevden alınmıştı. Sebebini sorduk. Özdemir, durumu mühendis diliyle "zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme yaptık" diye anlattı. Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı'na görevden almalar konusunda "Efendim tasarruf hakkımız olursa seviniriz" demiş. Erdoğan da "Geç kalma" cevabını vermiş. Ardından değişiklik yapılmış.

İstişareye önem verdiklerini belirten Özdemir, toplumun her kesimiyle bir araya geliyormuş. Üniversiteliler, muhtarlar, sanayi sitesi çalışanları, halciler, kuru gıda esnafıyla buluşmuş. "İşin anahtarı ekonomi" diyor. Bizce de öyle..."