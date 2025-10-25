BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,80
ALTIN 5.545,35
HABER /  POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdelir İstanbul anketi sonuçlarını canlı yayında açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdelir İstanbul anketi sonuçlarını canlı yayında açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CNN Türk canlı yayınında İstanbul'da yapılan son seçim anketine ilişkin bilgileri paylaştı. Özdemir, "AK Parti, 2 puan farkla CHP’nin önüne geçmiştir. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz." dedi.

Abone ol

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CNN Türk'ten Hakan Çelik'in sorularını cevapladı.

AK Parti'nin son yapılan anket çalışmasında İstanbul'da da birinci parti konumunda olduğunu belirten Özdemir, "AK Parti, 2 puan farkla CHP’nin önüne geçmiştir. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Özellikle iddianame süreçleri tamamlandıktan sonra, İstanbul halkı gerçekten İstanbul’da neler yapılmış, İstanbul’un kaynakları nasıl heba edilmiş, bunları görecektir" ifadelerini kullandı.

Özdemir sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreci ben biraz FETÖ sürecine benzetiyorum. 2013 yılında dershaneler meselesi ilk ortaya çıktığında, birçok kişi “Bu dershanelerle niye uğraşılıyor?” gibi sorular sormuştu. Ancak 2013, 2014, 2015 yıllarında yürütülen mücadele, 2016 yılında tam anlamıyla anlaşılmış ve sonuçlandırılmıştır."

Trafik problemi ilk sırada

Abdullah Özdemir, İstanbul’daki trafik ve ulaşım sorunlarını değerlendirdi. Özdemir, trafik ve ulaşım problemlerinin İstanbul'da birinci sırada olduğunu, kentsel dönüşüm ve depremin ise %16 ile ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Atılımlar kesintiye uğradı

AK Parti döneminde 2000’li yıllarda yapılan atılımların 2–3,5 yıl içinde kesintiye uğradığını ifade eden Özdemir, şehirdeki projelendirme, kamulaştırma ve uygulama süreçlerinin en az 3–4 yıl sürdüğünü ve bu nedenle kesintilerin ciddi etkisi olduğunu belirtti.

Özdemir, 2004–2010 yılları arasında yapılan ulaşım ana planı ve 2010–2019 yılları arasında tamamlanan metro çalışmalarının trafik sıkışıklığını 6. sıraya kadar düşürdüğünü hatırlattı. Ancak İstanbul’un yeniden zirveye çıktığını vurguladı.

Metro projelerinde yaşanan gecikmeler

Metro projelerinin gecikmesine de değinen Özdemir, özellikle Kirazlı-Halkalı metrosunun %7 seviyesinde kaldığını ve çalışmaların durduğunu ifade etti. "Büyükşehir Belediyesi irade ortaya koyup projeyi hayata geçiremedi. Bu metro hattı tamamlansaydı İstanbul'un batısı nefes alacaktı" dedi.

Özdemir ayrıca, AK Parti döneminde metroların finansmanının sağlandığını, toplamda 220 milyon Euro üzerinde kaynağın Büyükşehir’in elinde olduğunu belirterek, projelerin geciktirilmesi ve iptal edilmesinin İstanbul halkını mağdur ettiğini sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkıldı
Beşiktaş'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkıldı
Bakan Şimşek'ten ihracatçıların finansman desteğine ilişkin paylaşım
Bakan Şimşek'ten ihracatçıların finansman desteğine ilişkin paylaşım
Aracı olanlar dikkat! 15 Kasım'dan sonra bunu yapmayan yandı
Aracı olanlar dikkat! 15 Kasım'dan sonra bunu yapmayan yandı
Türkiye'nin 40 yıllık dev kargo şirketi iflas etti
Türkiye'nin 40 yıllık dev kargo şirketi iflas etti
Maltepe'de istinat duvarı araçların üzerine çöktü! O anlar kamerada
Maltepe'de istinat duvarı araçların üzerine çöktü! O anlar kamerada
Akaryakıta gece yarısı tarihi zam geldi!
Akaryakıta gece yarısı tarihi zam geldi!
Denizli'de satırlı dehşet! Başından yaralanan kişi öldü
Denizli'de satırlı dehşet! Başından yaralanan kişi öldü
Trump, eski Adalet Bakanı Garland ve eski FBI Direktörü Wray'in yargılanmasını istedi
Trump, eski Adalet Bakanı Garland ve eski FBI Direktörü Wray'in yargılanmasını istedi
Ali Koç'un bir sonraki hamlesi belli oldu! O köklü kulübü satın mı alıyor?
Ali Koç'un bir sonraki hamlesi belli oldu! O köklü kulübü satın mı alıyor?
Sportif ve amatör havacılar dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni kampüsler açılacak
Sportif ve amatör havacılar dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yeni kampüsler açılacak
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca...
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca...
Türkiye Finans’ta genel müdürlük görevine Müge Öner vekaleten getirildi
Türkiye Finans’ta genel müdürlük görevine Müge Öner vekaleten getirildi