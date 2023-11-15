AK Parti ile HEDEP görüşüyor iddiası! Abdülkadir Selvi, 'yok, varsa da en atladım'

Deniz Zeyrek, "Gözlerimle gördüm' deyip "AK Parti ile HEDEP görüşüyor" dedi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "HEDEP’le ittifak çalışması yok, varsa ben atlamışım demektir" diye cevap verdi.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, HEDEP ile AK Parti arasında arka kapı diplomasisi başladığı iddiasını köşesine taşıdı. Selvi, böyle bir ittifak çalışması olmadığını belirterek "Varsa ben o haberi atlamışım demektir" dedi. Selvi, bugünkü yazısında HEDEP ile ilgili şunları yazdı:

Akşener'den beklerken HEDEP'ten geldi

- İttifak konusunda gözler Meral Akşener’e çevrilmiş durumda, ama asıl hamle HEDEP’ten geldi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlerde ittifaka yeşil ışık yaktı. Bakırhan, “İttifaklara kapalı değiliz” dedi.

- Bu açıklama sürpriz değil, çünkü Kandil’dekilerin açıklamaları da o yönde. Her gün ‘AK Parti, HEDEP ile ittifak yapacak’ diye haber yapıp, sonra da yalanlanmaya alışan muhalif basın söz konusu CHP ile ittifak olunca heyecanlanıyor.

Eğer varsa ben o haberi atlamışım demektir

- AK Parti’nin HEDEP’le ittifak kurma gibi bir çalışması yok. Öyle bir düşünce de yok. Eğer varsa ben o haberi atlamışım demektir. Açılım sürecinde Demirtaş, “Seni başkan yaptırmayacağız” diyerek en büyük ihaneti Erdoğan’a yapmıştı. O dönem ittifak yapılmadı ki şimdi mi yapılsın?

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