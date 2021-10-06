AK Parti Grup Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK PArti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK PArti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
-Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiği avantajların ne kadar önemli olduğunu salgında gördük.
-Gençlerimize tavsiyemiz bu ülkenin milletin geleceği için ne hayali var ne projesi var ona bakmalarıdır. Sırf günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset ve devlet adamı olmaz.
-Mesela biz yeni anayasa diyoruz birileri gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz diyerek PKK güdümdeki yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İttifakın diğer kanadı da böyle söylüyor.
-Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek fikri CHP'nin iradesi midir? Kılıçdaroğlu'nun fikri midir?
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