AK Parti Grup Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK PArti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK PArti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiği avantajların ne kadar önemli olduğunu salgında gördük.

-Gençlerimize tavsiyemiz bu ülkenin milletin geleceği için ne hayali var ne projesi var ona bakmalarıdır. Sırf günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset ve devlet adamı olmaz.

-Mesela biz yeni anayasa diyoruz birileri gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz diyerek PKK güdümdeki yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İttifakın diğer kanadı da böyle söylüyor.

-Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek fikri CHP'nin iradesi midir? Kılıçdaroğlu'nun fikri midir?

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