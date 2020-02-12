AK Parti grup toplantısı canlı yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idlib kararını açıklıyor!

İDLİB'de 5 şehit vermemizin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında canlı yayınla Türkiye'nin İdlib kararını açıklıyor. Cumhur ittifakı ortağı Devlet Bahçeli, "Türkiye Şam'a girmeyi planlamalı! Yansın Suriye yıkılsın İdlib' diyerek çıtayı ve beklentiyi yükseltmişti.

Türkiye geçen hafta 7 şehit verdiği İdlib'de bu hafta da 5 şehit haberi ile sarsıldı. Ankara 2 hafta içinde gerçekleşen bu saldırılara 'misliyle' karşılık vermenin dışında etkili bir hamle yapmayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib konusunda alınan kararı AK Parti grup toplantısında ilan ediyor. Türkiye'nin ve dünya medyasının gözü bu açıklamalara çevrildi. Merakla beklenen saat 11.00'daki AK Parti grup toplantısı biraz gecikmeli olarak başladı. İşte Erdoğan'ın beklenen açıklamaları:

YANSIN SURİYE YIKILSIN İDLİB! TÜRKİYE ŞAM'A GİRSİN MHP Genel Başkanı ve Cumhur ittifakı ortağı Devlet Bahçeli de dün parti grubundaki İdlib açıklaması 'alınacak karara ilişkin çıtayı ve beklentiyi yükseltti. Bahçeli aynen şunları söyledi: 'Türk milleti Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı. Yansın Suriye yıkılsın İdlib kahrolsun Esad...'

ABD ve Rus heyeti ile görüşmeler

İDLİB'den gelen 5 şehit haberi ve Erdoğan'ın İdlib kararını açıklayacağım sözlerinin ardından Ankara'da dün gece hareketli bir trafik vardı. Önce Rus heyeti, ardından ABD'in Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi.

Türk heyeti ile olan görüşmeye girerken James Jeffrey, yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO'daki müttefiği Türkiye'nin askerlerinin bugün İdlib'de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu, bu tehdidin Rusya ve Esed rejiminden geldiğini söyledi. Jeffrey Türkçe olarak ise "Sahada şehidiniz var, başınız sağolsun. Biz bugün Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz." dedi.