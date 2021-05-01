AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Kongreleri yaparken salgında iyiye doğru gidiş şeklinde görmüştük süreci. Kongreler öncesinde test yaptırdık. Salgında etkisi ne kadar oldu? Eleştirebilirler. O günkü şartta yapılması gerekiyordu onu yaptık." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya ve Serap Belet'in sıcak gündemle ilgili sorularını yanıtladı. Elitaş TBMM'de yapılan son çek düzenlemesinden HSK seçim sürecine, olay yeri görüntülemesine ilişkin tartışmalardan alkollü satış yasağına, AK Parti kongrelerinden ABD Başkanı Joe Biden'ın 'soykırımı' nitelemesine ilişkin konuları değerlendirdi.

Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Dün akşam 6183 sayılı Kanun'da değişiklik düzenlemesi vardı. Emekliler ikramiyelerin 1100 TL'ye çıkması hem de 1 Haziran tarihine kadar çekte ibraz sürelerini ertelemekti. Gerekçeyle kanun metni arasında anlaşılmaz durum ortaya çıktığından dolayı bankalar farklı bir duruma geçmişlerdi. Yorum hatasından kaynaklanmış sorun giderildi. Niyetimiz 1 Haziran tarihine kadar karşılığı olmayan çeklerle ilgili arkası yazılma gibi ifade ettiğimiz hükmün uygulanmaması söz konusuydu. Bu iş düzeldi. Gerekirse 17 Mayıs'ta yeniden düzenleme yapılır.

HSK'da seçim süreci nasıl işleyecek?

HSK üye adaylarının doğrudan doğruya Cumhur İttifakı'nın önerileriyle değil mutabık kalacağımız muhalefetten iki üyeyi uygun görüyoruz. CHP ve İYİ Parti ile uzlaşma niyetimiz var. Biz siyasi parti grupları olarak sadece tavsiyede bulunabiliriz. Milletvekilleri arkadaşlarımız istediklerine oy verirler. Grup kararı almak mümkün değildir. Bugün uzlaştık diyelim. 4 sene sonra yapılacak seçimlerde yine teamül ortaya koymak gerekecek. Dayatma yerine uzlaşmayı getirelim diyoruz.

Olay yeri görüntüleme genelgesi

Yaygın medyanın yerini sosyal medya alıyor maalesef. Gazetelerin yerini internet paylaşım ağları alıyor. Artık haberler saniyelik ulaşıyor. Gazeteler sadece köşe yazılarını okuyabilmek için geçerliliğini koruyabiliyor. Onun için haberleşme ağları dediğimiz çok etkin oluyor. Fakat kamuoyunu çok yanıltıcı görüntüler ortaya çıkabiliyor. Görevini yapan polisle ilgili algı operasyonu yapıldığında emniyet görevini yapmaktan imtina edebilirler. Genelge kanuna dayalı olarak çıkarılır. Emniyet teşkilatında çalışan görevlilerin görevini hakkıyla yapmalarının yolunun açılması lazım. ABD'de davadaki polis görüntülerinin infial uyandırmıştı. ABD'de emniyet güçlerinin adamın boynuna basması eleştirilmiyor. Zanlının boynuna basarak, boynunun kırılıp, nefessiz kalmasından dolayı ölmesi eleştiriliyor. Bana biri saldırıyor, bu saldıran kişiyi emniyet teşkilatı tarafından bertaraf etmesi gerekiyor. Önce rica edecek, lütfen diyecek, arkasından 'yapma' deyip gerekli tedbirleri alacak. Sonuçta bu emniyet görevlilerinin selameti için yapılmış bir durum.

İçki satışının yasağına eleştiriler

Bence haksız bir değerlendirme yapılıyor. Alkol konusuyla ilgili bugün bir televizyonda CHP genel başkan yardımcılarından birini dinledim. Diyor ki, 'bize öyle bir tuzak kuruyorlar ki, eğer bir 'niye alkol yasağını koydunuz' dersek, mübarek ramazanda CHP'nin algılanması için, milletin zihnindeki dinle alakalı pozisyonlarının netleştirmek için bir tuzaktır, onun için konuşmuyorum' ifadelerini kullanıyor. Cumartesi Pazar günü Tekel ürünü satan bayiler kapalı. Büyük marketler açık ve tekel ürünleri satıyordu. Bu da haksız rekabeti ortaya çıkarıyordu. Dün İçişleri Bakanımızla konuştum, mesela cumartesi pazar günü zücaciye, beyaz eşya satan yerler kapalı. Büyük marketlerde televizyon var, çatal kaşık, tencere tava var. İnsanların içki içme güdülerine engel oluyorsunuz değerlendirmesi haksız bir değerlendirme. Esnaf bize zücaciye kısmı da kapansın, sadece peynir, zeytin, şarküteri kısımları açık olsun. Çünkü bana gelecek müşteri oraya gidiyor' diyor.

Biden'ın soykırım iddiası

Savaş anında Türkiye'yi içeriden yaralamak amaçlı bir iş. O süreçte tehcir kararı alınıyor. Muhakkak acı hadiseler yaşanmıştır. Bunu soykırımı diye ifade etmek Türk milletine yapılmış büyük haksızlıktır. 500 yıl önce Yahudileri bağrınıza basabiliyorsanız. Onlarla aynı mahallede yaşayabiliyorsanız. Alışveriş yapabiliyorsanız. Endülüs 700 yıl Müslüman kaldı. İspanya'da 700 Müslüman bırakmadılar, asıl soykırımcı onlar. 1915 yılında bir taraftan Arapları, Bulgarları, Arnavutları, Yunanları tahrik edip Osmanlı İmparatorluğu'nu bölmeye çalıştılar. Şimdi aynı şeyle karşı karşıyayız. ABD bugüne kadar yaptığı hatalardan daha büyük bir hata yapmıştır. Hem Batı'da hem Doğu'da bulunan en büyük müttefikini kaybetmekle karşı karşıya. Asıl mesele HDP'nin soykırımla yüzleşin' diye Türk milletini itham etmesine CHP ve İYİ Parti'den ses çıkarmamasıdır bizi yaralayan. Haysiyetsiz bir açıklamaya haysiyetli bir dik duruşla cevap vermeliydiler.

Erken seçim gündemde var mı?

Erken seçim Meclis'teki 360 milletvekilinin partilerinden bağımsız olarak isterse olur. Şimdi tablo ortada en güçlü olduğumuz dönemde yüzde 53 oy aldık. 296 AK Parti'den 50 milletvekili MHP'den çıktı. Yarın seçim yaptığımızda 400 milletvekili çıkaracak halimiz yok. Anayasa'yı değiştirmek için 400 milletvekiline ihtiyacımız var. Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekası için her türlü fedakârlık üzerine kurulmuş. Bütün anketlerde açık ara öndeyiz, birinci partiyiz. Biz sistemi Türkiye'nin idari yapısına uygun olacağı için değiştirdik. 1960'dan itibaren koalisyonlu Türkiye'nin atak yapamadığını gördük. Sistem içerisindeki adaptasyon konusunda bazı problemler var. Başkanlık sisteminde problem yok. Nasıl eski alışkanlıkları değiştiremiyorsanız, şu anda biz alışma aşamasındayız. Başkanlık sistemi idari yapısı yönünden en önemli sistemlerinden biridir. Biz şu anda mekanik parçaların birbirine uyum sağlamaları için ortaya çıkan seslerin akordu için çalışıyoruz.

ABD'nin koronavirüsle imtihanı

Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika açılımıyla birlikte rahatsızlık hasıl oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' söylemini yaptığı gün BM'deydim. Mazlum milletlerin temsilcileri vardı. O mazlum milletlerin gözlerindeki sessiz alkışı gördüm. Seslerini cesaretini çıkarmaya cesaret edemiyorlardı. Şimdi sömürgeci ülkeler Afrika'dan toprak satın alıyorlar. 50 yılın 100 yılın hesapları var. Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya hangi merkezde yer alacak? ABD pandemi sürecinde olağanüstü zemin kaybetti. ABD Afrika'da yok. Afrika'da Çin ve İngiltere var. Çin sosyalist yönetime sahip ama vahşi kapitalizmin uygulandığı bir ülkedir. AB zaten Almanya'dan ibaret. Almanya kendi ticari alanını yayabilmek için bütün imkanlarını seferber ediyor. 1929 buhranı büyük tehlike çıkardı. Pandemi dünya ekonomisinde 1929'dan daha büyük buhran çıkardı. Dünyadaki dengeler değişiyor. Umarım bu değişim sükunetle olur.

Kongrelere yönelik eleştiriler

Eskiden üç dört günlük kuluçka süresindeki yayılma hızı şu anda çok hızlı bir hale geldi. Çok yüksek olduğu dediğimizde yüzde 20'lere yaklaşmıştı. Şimdi 300 bin test yapıyor, 40 bin vaka sayısı çıkıyor. Aynı oran devam ediyor. Test sayısı çoğaldığı için vaka sayısı da çok çıkıyor. Şu anda demek ki 500 civarında taşıyıcı insan var. Onun için kapanmaya ihtiyacımız var. Kongreleri yaparken salgında iyiye doğru gidiş şeklinde görmüştük süreci. Kongreler öncesinde test yaptırdık. Salgında etkisi ne kadar oldu? Eleştirebilirler. O günkü şartta yapılması gerekiyordu onu yaptık.

1 Mayıs Emekçi Bayramı

1 Mayıs Emekçi Bayramı olarak 2009 yılında sayın Başbakanımızın talimatıyla gerçekleştirilen bir işti. Türkiye ve dünyadaki çalışan işçilerin emek bayramını tebrik ediyorum. İşçi olmak, alın teriyle kazanmak çok zor. İşçilik, müdürlük, genel müdürlük yaptım. İşadamı olduğum süreçte onlarla empati yapmak için birlikte çalıştım. Hakikaten zor bir iş. Allah yardımcıları olsun. Pandemi sürecinde kapanan işyerleri ile açılan işyerleri arasında büyük farklılık var. Muhalefet sadece kapanan işyerlerini söylüyor. Ama açılan işyerlerini söylemiyor. Virüsten korunmak için elimizden gelen gayreti göstermemize rağmen bizim dışımızdaki süreçten yakalanabiliyorsak, birbirimize moral motive ederek, biz bu meseleleri birlikte olduğumuz sürece çözeriz.