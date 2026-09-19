AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'ya "Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü"

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da büyük Türk şairi Muhammed Hüseyin Şehriyar anısına, "Şiir Hazar'da Güzel" temasıyla düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları programında Zorlu, Türk kültürüne ve Türk devletleri arasındaki köprülerin güçlenmesine sağladığı yüksek katkılardan ötürü "Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Yoğun programı nedeniyle ödül törenine katılamayan Zorlu'nun ödülünü, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı teslim aldı.

Nazırlı, Zorlu'nun Türk dünyası için yapmış olduğu çok önemli çalışmalara şahit olduğunu belirterek, onun adına bu ödülü almaktan onur duyduğunu ifade etti.