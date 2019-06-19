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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal İmamoğlu Küçükkaya buluşmasını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal İmamoğlu Küçükkaya buluşmasını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul adaylarının televizyon münazarasının öncesindeki bir otel görüşmesi ekseninde dönen tartışmalara ilişkin konuşarak "ahlaki değil" değerlendirmesini yaptı.

Konu ile ilgili CNN Türk özel yayınına katılan Mahir Ünal, "Ahlaki sorun, İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğünü söylememesi ve Binali Yıldırım'la görüşmemesi" dedi.

Ünal, parti olarak bu olaydaki sorunun "görüşmenin gizli" olmasının değerlendirildiğini söyledi.

Mahir Ünal, partilerinin İsmail Küçükkaya'yı tercih etme sebebinin "açıktan Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi" olduğunu da açıkladı.

Genel Başkanı Yardımcısı Ünal, "Uğur Dündar isminin de Binali Yıldırım tarafından bu açık desteği nedeniyle önerildiğini" söyledi.

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