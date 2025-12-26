BIST 11.243
DOLAR 42,93
EURO 50,60
ALTIN 6.229,46
HABER /  POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 'ekran izni' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 'ekran izni' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti mensuplarının medyada daha aktif yer alacağına yönelik beklentilerin karşılanmasının doğal olduğunu belirterek, "Bizim tüm kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve milletvekillerimiz de zaten ülke meselelerine ilişkin değerlendirmeleriyle medyada ve sahada her an etkin olarak bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Faruk Acar, "ekran izni" tartışmasına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye son çeyrek asırda ulusal ve uluslararası birçok badire atlattı. Çok ciddi reformlara imza attı. Bunlar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle başarıldı. Bu başarıda siyasetçilerden gazetecilere, STK gönüllülerinden teşkilat mensuplarımıza kadar birçok bileşen çok önemli roller üstlendi. Hep birlikte milli bir duruş sergilendi. Zira milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz. AK Parti medya ve iletişim politikalarında da her zaman bu düsturla hareket etmiş, rutinlerini de buna göre oluşturmuştur.

Bu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde devam edecektir. Bizim tüm kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve milletvekillerimiz de zaten ülke meselelerine ilişkin değerlendirmeleriyle medyada ve sahada her an etkin olarak bulunmaktadır. Gelişen gündeme göre daha aktif olmalarına ilişkin beklentileri karşılamak tabii olandır. Bunun dışında ortaya atılan ve partimize atfedilen gündemlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

İlgili Haberler
Ahmet Hakan başlattı Hande Fırat sürdürdü Zafer Şahin tepki gösterdi Şamil Tayyar da topa girdi
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da su borusu patladı yollar göle döndü
Adana'da su borusu patladı yollar göle döndü
Hollanda'da Türk esnaf gündem oldu! Marketine giren silahlı soyguncuya bakın ne yaptı
Hollanda'da Türk esnaf gündem oldu! Marketine giren silahlı soyguncuya bakın ne yaptı
Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesi enkaz alanları panellerle gizlendi iddiasına DMM'den açıklama
Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesi enkaz alanları panellerle gizlendi iddiasına DMM'den açıklama
İki minibüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
İki minibüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
Tekirdağ'ı poyraz vurdu! Balıkçılar dinmesini bekliyor
Tekirdağ'ı poyraz vurdu! Balıkçılar dinmesini bekliyor
Erdoğan hastane açılışında konuştu! Türkiye öncü oldu
Erdoğan hastane açılışında konuştu! Türkiye öncü oldu
Suriye'de camide patlama! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Suriye'de camide patlama! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İş Bankası, ödeme deneyimini İşPay ile tek platformda topladı
İş Bankası, ödeme deneyimini İşPay ile tek platformda topladı
YPG ile Şam yönetimi arasındaki görüşmelere ilişkin kritik açıklama
YPG ile Şam yönetimi arasındaki görüşmelere ilişkin kritik açıklama
Yeni soruşturma iddiasına ABB’den cevap
Yeni soruşturma iddiasına ABB’den cevap
Kardeş kavgası cinayetle bitti
Kardeş kavgası cinayetle bitti
Ankara 90. Büyük Atatürk Koşusu'na hazırlanıyor! İşte tarihi...
Ankara 90. Büyük Atatürk Koşusu'na hazırlanıyor! İşte tarihi...