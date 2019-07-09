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AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan trafik kazası geçirdi!

AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan trafik kazası geçirdi!

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli milletvekili Cahit Özkan, Denizli'den Ankara'ya gelirken Sivrihisar'da trafik kazası geçirdi.

Denizli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Cahit Özkan Ankara’ya kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli’den Ankara’ya gitmek için yola çıkan Denizli AK Parti Milletvekili ve Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli Ankara yolundaEskişehir’in Sivrihisar İlçesinde kaza yaptı.

Özkan’ın burnunun bile kanamadığı kazada aracında maddi hasar oluştu.

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

Milletvekili Özkan kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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