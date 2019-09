AK Parti bu kadrolarla gitmez Reis!

Muhalefet şunu yapıyormuş…

Yeni partiler kuruluyormuş!

Hiç önemi yok…

Kim ne derse desin, Tayyip Erdoğan’ın rakibi 18 yıldır olduğu gibi yine Tayyip Erdoğan’dan başkası olmayacak!

Yeter ki;

Tabanın sesine kulak verip hala geç kalmadığı o büyük değişimi partisinde yaparak 2023 yolculuğuna çıksın…

Yoksa ‘O gidecekmiş, bu gidecekmiş’ önemi yok. Türkiye’de neredeyse her iki seçmenden birinin oyunu alan Tayyip Erdoğan’ı, sevdalıları terk etmediği müddetçe, partiden kimin gittiğinin hiçbir önemi yok…

Birilerine ‘Güçlü siyasi varlığınızı Tayyip Erdoğan’a borçlusunuz’ sözü ağır gelse de, bu gerçeğin ta kendisi değil mi?

Örneğin bugün Tayyip Erdoğan’a bayrak açan Ahmet Davutoğlu’nu ülkede kim tanıyordu?

Bu ülkede başbakanlık yapma şansı var mıydı?

Diyeceğim şu ki;

Tayyip Erdoğan’ın ona sevdalılar dışında hiç kimseye borcu yok!

O nedenle de Tayyip Erdoğan’ın kendisinden beklenen köklü değişimi yapması kaçınılmaz bir sorumluluktur…

Değişimin şart olduğu yerel seçim sonuçları ile ortaya çıkmıştı..

AK Parti’de sadece ve sadece kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda köşe başlarını tutmuş, her defasında kendi adamlarını yönetimlere getirmekten başka iş yapmayanlara "dur "denilmeli…

Şu bir gerçek ki bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan sevgisi siyaseten insan kaynağı üreten bir sevgi haline gelmiştir…

İşte bu kaynağa teşkilatlarda yetki ve sorumluluk verilmesi, AK Parti’yi yıkılmaz dinamik bir armada haline getirir. Bu kaynak ne yazık ki bugüne kadar partinin yanına bile yaklaştırılmadılar…

İstanbul seçimlerinin kaybedildiği gece yazdığım çok ses getirdiği okunma oranları ile belli olan ‘Asıl kazanan Tayyip Erdoğan olacak’ başlıklı yazım aynen ve daha da güçlü bir şekilde bugün geçerliliğini koruyor…

O gece demiştim ki;

“AK Parti açısından söylenecek söz şudur. Hayır ve şer Allah'tandır. Neyin hayır neyin şer olduğunu en iyi Allah bilir. Tayyip Erdoğan belki İstanbul'u kaybetti ama çok daha önemli olan 2023 seçimleri öncesi partisini toparlama, çürük elmaları ayırıp yeni kadrolarla yola çıkma fırsatını yakaladı. ”

Sonrasında ise şöyle devam etmiştim..

*

Partiyi bilinçli yanlışları ile içeriden satan…

Tevazu nedir bilmemiş,

Kibir budalalığına tutuşmuş,

Zevk ve sefaya dalmış,

Zulüm eder olmuş,

Bencillikleri zirve yapmış,

Güç sarhoşluğuna kapılmış,

Rantçılıkta öne çıkmış,

Nimetin kıymetini bilmemiş,

‘Kimsesizlerin kimsesi’ olan liderinin duruşuna ihanet etmiş,

Mahallesinden taşınıp rezidanslarda halkına tepeden bakar olmuş,

Kene gibi partiye yapışmış embesil troller,

Çakarlı araba bağımlısı olmuş, parti kulislerini nargilecilere taşımış,

Partinin kapısını ‘Aman koltuğumuzdan oluruz’ diye halka kapatmış…Esnafın halini hatırını sormaktan kaçınıp kapılarını çalmamış…

Kim varsa partiden mutlaka temizlenmelidir...

Bunlar partiyi sülük gibi emdiler!

Ve halen "Bu son dönem " diyerek emiyorlar..

İşte böyle bir yapı karşısında "Yazık oluyor Tayyip Erdoğan'ın emeklerine. partiye çöreklenmiş bu yapıya rağmen bu kadar oy iyi alınıyor’ diyenler haksız mı?

O nedenle AK Parti tabanından Erdoğan’a yönelik ‘Reis seni seviyoruz güveniyoruz ama bu kadrolara artık inanmıyoruz’ sesleri yükseliyor...

Tayyip Erdoğan önünde 2023'e kadar seçimsiz geçecek 4 yıl varken, bunu fırsata çevirmek zorunda…

Büyük değişimi yaptığı an görecek ki Ankara ve İstanbul’da kaybettiği bu seçimin (yerel) asıl kazananı kendisi olacaktır...

*

İşte bu yazının ardından 3 ay geçti…

Taban, Tayyip Erdoğan’dan AK Parti’yi başladığı noktaya, yani tevazu anlayışına döndürecek kadroları yeniden inşa etmesini bekliyor...

Çünkü öyle bir hal alındı ki “HALKA HİZMET HAKKA HİZMETTİR” sloganı dahi unutturuldu!

“Acaba ben ne kazanabilirim, ekonomik durumumu nasıl düzeltirim ”diye partide makam mevki sahibi olmak isteyenlere yol verilmemeli…

AK Parti aslına geri dönmelidir…

Tayyip Erdoğan AK Parti’nin ihanetten uzak duruş gösteren köklerine sahip çıkmalıdır…

Çünkü bu yapı Tayyip Erdoğan’a layık bir yapı değil aksinevarlığını inkar eden bir yapı…

Şöyle bir bakın;



AK Parti’de Erdoğan’a karşı yıkım eylemine geçen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan hatta ve hatta Ekrem İmamoğlu’na yönelik doğru dürüst eleştiri yapamayan kadroların olduğu aşikar…



Neden?



Öyle bir ihanet yapısı ki!

Bu dönemi AK Parti’nin son dönemi olarak görerek Erdoğan’ı devirmeye çalışanlarla gizlice iş tutup, bir takım hesaplar içine giriyorlar…



Tayyip Erdoğan biliyor ki‘İtimat kontrole mani değildir’



Sen;

Erdoğan sayesinde belediye başkanı seçil…



Sen;

Erdoğan sayesinde il, ilçe teşkilat başkanı ol…



Sen;

Erdoğan sayesinde milletvekilli, üst düzey bürokrat ol…



Sen;

18 yıldır Tayyip Erdoğan sayesinde iktidar olmanın gücünü kullan her türlü nimetlerden yararlan…



Sonra da liderine karşı yapılan saldırılar karşısında “Yarın ne olur ne olmaz” diyerek kafanı deve kuşu misali kuma gömerek sus!



Millet aptal mı ki görmüyor sizi!..

Ne Belediye Başkanları var ki evet atmakla rekor kırarlar ama bıraktık Davutoğlu'na çıkıp Ekrem İmamoğlu'na karşı dahi tek bir açıklama yapmazlar!..

Sayın Erdoğan;

Teşkilat kongreleri öncesi koltukları adeta babalarının malıymış gibi görerek değişime karşı ‘Geçeriz yeni kurulacak partiye’ diye tehdit vari bakış açısına sahip olanlara asla fırsat verilmemelidir…



Çünkü AK Parti gücünü makam, mevki sahibi olup yan gelip yatanlardan değil, tabanda hiç bir çıkar ve beklentisi olmayan gerçek Tayyip Erdoğan sevdalıların dualarından alıyor…



Bugüne kadar önleri kesilmiş görev bekleyen pırıl pırıl, liyakat sahibi Türkiye’nin her bölgesinde, her şehrinde her ilçesinde partinin köklerinden gelen öyle Tayyip Erdoğan sevdalısı cevherler var ki…



Yeter ki görmek isteyin!..



Bu sessiz çoğunluğun önünü açın…



Tayyip Erdoğan sevdalıları kibir budalası olmuş, insanlara tepeden bakan, burunlarından kıl aldırmayan aynı yüzleri bütün kongrelerden sonra yönetimlerde görmekten bıkmış durumda…



AK Parti Anadolu’nun bağrından çıkmış bir Anadolu hareketidir. 2023 yürüyüşü de Anadolu’daki büyük değişim ile harekete geçmelidir…



O yolda kongrelerden, bürokraside , genel merkezde, kabinede yapılacak olan değişimlerden geçecek…



İşte bu noktada partiyi 2023’lere taşıyacak Anadolu’daki teşkilat seçimleri çok ama çok önemlidir…

*



Ve son yazılarımda değindim varlıkları ile yoklukları belli olmayan Gençlik Kolları, mutlaka yeni bir vizyon ortaya konarak tepeden tırnağa yenilenmelidir…



Unutulmasın ki 2023 seçimlerine yeni genç seçmen kitlesi damgasını vuracaktır…



Peki o yeni seçmen kitlesine 20 yıl önceki Türkiye’yi kim anlatacak?



Dün İstanbul’da anlatılamadı milyonlarca genç seçmen resmen İmamoğlu’na oy versinler diye altın tepsi ile sunuldu...

Siz İstanbul'da hiç etkili bir AK Gençlik gördünüz mü?



2023 seçimleri öncesinde Erdoğan’ın nasıl bir Türkiye teslim alıp dünyanın hayranlık duyduğu bir ülke haline getirdiğinin dersini milyonlarca genç seçmen kitlesine kim anlattı yarın kim anlatacak?



Öyle son model arabalara binmekle, rezidanslardan halkına kuşbakışı(!) bakmakla ,nargile meraklısı olmakla ,şu milletvekilinin , şu işadamının yakınıyım diye AK Parti gençliği olmuyor…

Zatende sorun burası değil mi?

Tayyip Erdoğan kadar insanlara dokunan, onların sevgi ve sempatisini kazanmış bir liderin teşkilatları kime dokunuyor, kimin sevgi ve sempatisini kazanıyor?

Mesela Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bakanlıklarda yaşanan değişimler sonrası müsteşarlıkların kaldırılması sonucu aylardır boşta kalan, atanmayan o dava adamı o müsteşarlar, müsteşar yardımcıları ,bürokratlar için bugün " Ne yapıyor bu arkadaşlar?" sorusunu soran sahiplenen kimse var mı?

Yeni sistem nedeniyle unutulan veya kenara itilmiş gibi duran yüzlerce dava adamına sahip çıkılmalıdır...

Bazıları gönlü kırık şekilde zehir içiyor susuyor!

Damgalaya damlaya göl olur misali mağduriyet, mağduriyet "Ben kimin için çalıştım" dercesine partiden gönül olarak kopmalara vesile oluyor.

Bunlar düşünülmeli...

Türk siyasetinde Tayyip Erdoğan öyle bir cevher ki bu cevhere sadakat ile bağlı nöbetçi asker gibi sessizce bekleyen öyle bir sarsılmaz bir kök var ki yeter ki “Hazır mısınız arkadaşlar”densin...

*

Hz. Mevlana der ki;

‘Sıkıntı yok efendiler. Dert insana yol gösterir’

İşte Tayyip Erdoğan’ın sıkıntılarını giderecek tek yol partisinin her kademesinde yapacağı köklü değişim partinin kökleri ile gençleri aynı potada buluşturmasıdır...

Aldığım son bilgi Erdoğan önümüzdeki günlerde Refah Partisi dönemindeki yol arkadaşlarıda dahil AK Partinin kuruluş yapısında etkin rol oynamış dava arkadaşlığı yapmış değerlerle Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir araya gelerek onları dinleyecek...

İşte bunun adı da Erdoğan adına yakışır bir "Değişim" hamlesidir..

Değişim ile ilgili ünlü Amerikan yazar teşvik edici önemli yazıları ile dikkat çeken Lousie Hay'ın çok anlamlı bir sözü vardır;

"Değişime en direndiğiniz şeyler, değiştirmeye en çok ihtiyacınız olduğu şeylerdir."

İşte 18 yıldır üzerine oynanan tüm oyunlara rağmen halkının büyük desteği ile dimdik ayakta kalan, her alanda büyük dönüşe imza atarak devrim yapan, dünyada sözü dinlenir bir ülke inşa eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en büyük ihtiyacı partisinde hem kendisi hemde teşkilatları adına "tarihi bir değişim" hamlesi başlatmasıdır...

Bakın o zaman “2023 Türkiye’sinin AK Partisi “ nasıl doğuyormuş!.