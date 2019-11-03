AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın utanmazlığına bakın

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, 4. Kars-Ardahan tanıtım günlerinde skandal açıklamalar yaptı. Kendi partisini sürekli eleştiren Atalay son konuşmasında asıl niyetini ortaya koydu ve ''diktatör rejimler tekçi yapılar bizleri kendilerine benzetmeye çalıştı'' dedi. HDP'li vekil konuşma sonrası Atalay'a sarıldı CHP'li vekil ise tebrik etti.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" başladı. Maltepe sahilindeki etkinlik alanında başlayan etkinlikte, bölgenin yöresel ürünleri sergileniyor. Bu yılki tanıtım günlerine AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın sözleri damga vurdu.

Konuşmasında asıl niyetini belli etti

Sosyal medyada FETÖ Borsası iddialarıyla gündeme gelen ve bu iddialar arasında tahliye olan AK Partili bazı isimlerin damatlarını eleştiren Atalay, son konuşmasında asıl niyetini belli etti.

Atalay kime diktatör dedi?

Daha önceki konuşmalarında sürekli kendi partisine saldıran Atalay, bu kez konuşmasında daha da ileri giderek ''diktatör'' ifadesini kullandı. ''Tarih boyunca diktatör rejimler tekçi yapılar bizleri kendilerine benzetmeye çalışsa da bizler onlara benzemeyeceğiz. Bunlar hep kaybetmişlerdir kaybetmeye devam edeceklerdir'' dedi.

HDP'li vekile sarıldı CHP'li vekil tebrik etti

Atalay yaptığı skandal konuşma sonrası HDP'li vekile sarıldı. CHP vekil Ensar Öğüt de Atalay'a çak yaparak tebrik etti. Niyetini artık iyice belli eden Atalay'ın tüm bu gelişmeler sonrası partisinden istifa edeceği konuşuluyor.

Hadislerle partisine sert eleştiri

Atalay, daha önce Twitter hesabından Hz Muhammed’in hadislerini paylaşıp partisini çok sert biçimde eleştirmişti. İşte Atalay’ın paylaştığı hadisler:

İçlerinde zayıf olanlardan biri bir suç işleseydi hemen cezalandırılırdı

‘‘Sizden önceki kavimleri helak eden şey şuydu: İçlerinde zayıf olanlardan biri bir suç işleseydi hemen cezalandırılırdı. Ama suçlu kişi güçlülerden (eşraftan) biri olsaydı o cezadan (bir şekilde yol bulunup) muaf tutulurdu'. Hz. Muhammed (sav)” diye yazdı.

Ben sizin ibadet ettiklerinize kulluk etmeyeceğim

Atalay bu tweetin devamında ise “'De ki: Ey kafirler! Ben sizin ibadet ettiklerinize kulluk etmeyeceğim.' (Kafirun 1-2)” ifadelerini paylaştı. Atalay'ın bu mesajları "istifa edecek" yorumlarına neden oldu.

Daha önce de Erdoğan'ı eleştirmişti

Daha önceki konuşmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Enderun Teravihi namazına katılmasını eleştirmişti.