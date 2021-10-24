AK Parti anketinden çarpıcı sonuçlar! Erdoğan'a sunuldu: Yüzde 17'lik kesim...
AK Parti'nin yaptırdığı anketten toplumun aşıya bakışı başta olmak üzere pek çok konuda dikkat çeken sonuçlar çıktı.
AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birçok konuda kamuoyunun nabzını tutma konusundaki yöntemlerini çeşitlendirerek artırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda yeni ve çok başlıklı bir kamuoyu araştırması ve anket çalışması yaptıran AK Parti yetkili organları bu anketin sonuçlarını da Erdoğan'a sundu.
AK Parti için yapılan ve Eylül ayı araştırma sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:
Yüzde 81 aşı oldu: Araştırmaya katılanların yüzde 81'i aşılandığını belirtti. Yüzde 17 karşıtı bulunuyor ve bu gençler arasında daha yaygın. Toplumun yüzde 12 ise aşıya güvenmiyor.
Üçte bir hala evde: Salgında alınan önlemler sonrası başlayan normalleşmelere rağmen vatandaşların üçte biri hala evde. Dörtte bir tamamen normal hayata döndü.