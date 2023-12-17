AK Parti Ankara adayı için bomba isim: Kızılcahamamlı Hasan

Gazeteci Osman Diyadin, yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Ankara adayı ile ilgili gündeme düşen ismi sosyal medya hesabından paylaştı: Kızılcahamamlı Hasan Doğan.

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31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi CHP'nin 4 Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kesinleşirken, en çok merak edilen konulardan birisi AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayının kim olacağıydı. Gazeteci yazar Osman Diyadin, sosyal medya hesabından gündemdeki bir iddiayı dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti il binasında İstanbul teşkilatları ile buluşarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilgili temayül yoklaması gerçekleştirdi. Gözler ve kulaklar İstanbul adayına çevrilmişken, AK Parti'nin Ankara adayı da merak konusu. İnternethaber.com yazarlarından Osman Diyadin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Dr. Hasan Doğan'ın, Ankara için isminin geçtiğini söyledi.

Hasan Doğan kimdir?

Hasan Doğan 5 Eylül 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokulu Ankara Hürriyet İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2002'de yüksek lisansını tamamlamıştır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) ve 2020 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk (İş Hukuku) alanlarında ayrı ayrı doktora yapmıştır. 2019 yılında Üniversitelerarası Kurul kararıyla doçent unvanı almıştır.

Üniversite yıllarından itibaren çalışma hayatına atılan Hasan Doğan, sırasıyla radyoculuk, fuar-kongre organizatörlüğü, yayıncılık ve öğretmenlik yaptı. Çalıştığı bazı yayın kuruluşlarında yayın kurulu üyeliğinde bulundu. Ankara İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde Genel Sekreter olarak görev yaptı. Siyasi yaşamına Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Komisyonu'nda başladı. Ankara İl Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevi Fazilet Partisi'nin kapatılmasıyla sona erdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşu sonrasında Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliğine seçildi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları'nda medyadan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bu süreçte AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting ve törenlerinde organizasyon ekibinde görev aldı ve sunuculuğunu üstlendi. Abdullah Gül'ün Başbakanlık görevini Bülent Ecevit'ten almasıyla birlikte Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosuyla görev aldı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olması sonrasında Özel Kalem Müdür Yardımcılığına atandı ve bu görevi 2008 yılına kadar devam etti. 2006-2007 yıllarında kısa dönem askerliğini Sarıkamış'ta tamamladı. 2008 yılında bir süre Londra'da dil eğitimi aldı.

20 Mayıs 2008 tarihinde Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü görevine atandı. 2008-2014 yılları arasında Başbakan Başmüşaviri ve Özel Kalem Müdürü görevini yürüttü. 2 Eylül 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğü'ne Büyükelçi unvanıyla atandı. Evli ve 2 erkek 1 kız çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.