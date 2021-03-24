AK Parti 7. Olağan Kongresi başladı! Erdoğan '2023 Manifestosu'nu açıklıyor canlı izleyen

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 Manifestosunu açıklayacağım" dediği kurultayda parti yönetiminde de bomba değişiklikler yapılıyor. Genel Başkan vekili sayısı 2'ye çıkarılırken MKYK üye sayısı da artıyor. Erdoğan'ın tarihi konuşması başladı... Salondan canlı yayın...

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AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi Ankara'da yoğun güvenlik ve korona önlemleri eşliğinde başladı. Salonda büyük coşku yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 Manifestosu'nu açıklayacağı konuşma bekleniyor. Öte yandan kurultayda parti yönetimiyle ilgili bomba değişiklikler de yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'na geldi. Erdoğan kongre konuşmasına tüm ileri o illerin özelliklerini öne çıkaran diziler eşliğinde selamlayarak başladı...

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

- AK Parti 7.Olağan kongremize hoş geldiniz. Sizlerin şahsında kalbi memleket sevdası ile çarpan genci, kadını, erkeği, yaşlısı herkesi selamlıyorum. Bu memleketin kalkınması için gecesini gündüzüne katanları selamlıyorum. Vatanın her karışını alınteri ile sulayan işçiyi, çiftçiyi her meslekten kardeşimi selamlıyorum.

- Hangi mezhep ve meşrepten olursa olsun 84 milyon insanın hepsini selamlıyorum. İstiklal ve istikbalimiz için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi ve bugün de aynı mücadeleyi sürdüren tüm kahramanlarımızı selamlıyorum. Gözü ve gönlü Türkiye'de olan, bu salonda olamasa da kalbi burada atan tüm kardeşlerimizi selamlıyorum. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.

- Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz, bizi doğru yola, nimet verdiklerinin yoluna ilet. Duamızı kabul buyur. Her işimizi olduğu gibi, insanlığa ümmete hizmet mücadelemizin yeni bir safhasının ilk adımı olan kongremize de duamız ile başlıyoruz.

- Biz hangi başarıları kazandıysak, hepsini bu iman ve azim ile gerçekleştirdik. Bundan sonra da aynı hissiyat ile sıratı müstakim üzere yol yürümeye devam edeceğiz. Eksikten ve yanlıştan uzak olan yalnızca Rabbimizdir. Biz fanilerin yanlışı olmuştur, olacaktır. Önemli olan azmi güçlü tutmaktır. Gerisi Allah'ın izni, milletimizin takdiridir. Niyet hayır, akıbet hayır olsun.

Cumhur İttifakı mesajı, MHP ve Bahçeli'ye özel teşekkür

- MHP'ye ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, büyük ve güçlü Türkiye için bizimle birlikte yürüdükleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 15 Temmuz'da meydanlarda kurduğu Cumhur İttifakı'nı Meclis'te koruyup sürdürdük. Cumhur İttifakı'n mensup her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

- Türkiye'yi önce 2023 hedefleri sonra 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı ile inşallah kavuşturacağız.

- AK Parti Büyük Kongreleri, kadrolarımızı yenilediğimiz, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin muhasebesini yaptığımız, vizyonumuzu güncellediğimiz demokrasi şölenleridir.

- Ekim 2003'teki ilk olağan kongremizde, "Herşey Türkiye için, bu ışık hiç sönmeyecek" diyerek yola çıkmıştık.

Kasım 2006'daki ikinci olağan kongremizde, "Türkiye'nin Partisi, Türkiye'nin lideri" diyerek milletimizle kucaklaşmıştık.

- Ekim 2009'daki üçüncü olağan kongremizde, "Biz birlikte Türkiye'yiz" diyerek ülkemizi kucaklamıştık.

- Eylül 2012'deki dördüncü olağan kongremizi, "Büyük millet, büyük güç, hedef 2023" diyerek taçlandırmıştık.

- Eylül 2015'deki beşinci olağan kongremizde "2023 kararlılığımızı" tekrar vurgulamıştık.

- Ağustos 2018'deki altıncı olağan kongremizi, "Millet bir hedef bir" diyerek gerçekleştirmiştik.

- Bugün de "İnandığın yolda yürü" diyerek hazırlandığımız yedinci olağan kongremizi, "Türkiye için güven ve istikrar" azmiyle topluyoruz.

- Her büyük kongremizde vizyonumuzu daha ileriye taşıdık, hedeflerimizi daha büyüttük, eser ve hizmet siyasetimizi daha güçlendirdik. Biz, siyasetin, sadece geçmişle değil, aynı zamanda bugünle, güncelle de sınırlı kalmaması; yarını, geleceği, umudu kucaklaması gerektiğine inanan bir mefkûreye sahibiz.

- Yarın diye ifade ettiğimiz büyük ufuk, bizim maziden atiye kurulan köprü dediğimiz, geçmişi ve bugünü de içeren kuşatıcılığa sahiptir. Bunun için bizim inancımızda umutsuzluk, yani yarından ümidini kesmek, küfre eşdeğer görülmüştür. Geçmişimizi hakkıyla bilmeden, bugünün hakkını vermeden, geleceği inşa edemeyiz.

- Türkiye'nin bugün bulunduğu yer, şanlı tarihinin şerefli mirasıyla, geleceği için belirlediği hedefleri arasındaki ince çizginin tam ortasıdır. Geleceğe ilişkin tasavvurlarımızı anlatırken, söze daima geçmişten başlamamızın sebebi de işte budur. Büyük rüyalar görmek, bu rüyaların ardından gitmek bize medeniyetimizin emridir.

- Siyasetin en başta gelen vazifesinin de, milletle birlikte bu rüyaları görmek, umutları canlı tutmak, hedefler koymak suretiyle inşa ve ihya faaliyetinde bulunmak olduğuna inanıyoruz. Milletimiz, yaşadığı onca badireye rağmen hep ayakta kalmayı ve yeniden şahlanışa geçmeyi, bu vasfı sayesinde başarmıştır.

- Asırlarca 3 kıta 7 iklimi idare etmiş devletini, 7 düvelin leş kargaları gibi başına üşüşmesiyle kaybeden milletimizin, İstiklal Marşımızda ruh ve vücut bulan zaferinin hikmetini arayanlar, önce buraya bakmalıdır.

- Tek parti faşizminden darbe ve vesayet cenderesine, bunların yol açtığı siyasi, sosyal, ekonomik krizlerden, bölgesel ve küresel tehditlere kadar nice zorlu mücadeleyi, yine aynı anlayışla yürüttük.

- Geçtiğimiz 19 yılda, Türkiye'yi demokraside ve kalkınmada dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine getirmek için attığımız her adımda, gücümüzü ve cesaretimizi, milletimizin binlerce yıllık bu birikiminden aldık.

- Bugün, insanlığın yakın tarihin en önemli sağlık kriziyle boğuştuğu, küresel siyasi ve ekonomik sistemin köklerinden sarsıldığı, yeni arayışların filiz vermeye başladığı bir dönemden geçiyoruz.

- Ülkemizi ve milletimizi, sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek, son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar, yine aynı oyunun peşindeler. Ama bu defa başaramayacaklar. Çünkü bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa, kökenine, inancına, meşrebine bakmaksızın 84 milyon vatandaşıyla 'Tek Millet' diyen bir Türkiye var.

- Bu defa, rengini şehitlerinin kanından alan bayrağını en tepeye dikmekteki kararını 'Tek Bayrak' diyerek haykıran bir Türkiye var. Bu defa, vatanının tek bir karışına dahi göz dikenlere dünyayı dar edeceğini Tek Vatan' diyerek ortaya koyan bir Türkiye var. Bu defa, binlerce yıllık devlet silsilesinin son temsilcisi Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için Tek Devlet diyerek canını dişine takan bir Türkiye var.

'Medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz'

- Bu defa, sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye var. Bu defa, üzerinde asırlardır sahnelenen senaryoları yırtıp atan, bilhassa da son 8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yıkıp geçen, hedeflerinden asla kopmayan bir Türkiye var.

- Ellerinden gelse, "yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek" olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları, bizi yolumuzdan döndüremedi, döndüremeyecektir.

- Türkiye'yi, kendi halkı ve Yunus'un "Bir ben vardır beden içeru" deyişinde olduğu gibi temsil ettiği tüm değerler adına, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzenin asli unsurlarından biri yapmakta kararlıyız. İnsanlığı; hakkın, hakkaniyetin, adaletin, merhametin, sevginin, huzurun teminatı olacak bir küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak Medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz.

- "İman varsa imkan vardır" inancıyla, 21'inci yüzyılın kapılarını, hem milletimiz, hem tüm insanlık için açmak için yola çıkıyoruz.

- Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın adı olan 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürerek, 21'inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz.

- Dünyanın, karmaşık bir endişe bataklığında çırpındığı şu dönemde, biz insanlık için sayısız imkânlar bahşeden bir hafıza denizinde yol alıyoruz.

- İnsanlığın ihtiyacı olduğu tüm fikirlerin ve değerlerin, bizim hafıza hazinemizde var olduğuna inanıyoruz.

- Teknolojinin insansız bir dünyaya doğru evrilmeye çalışıldığı tarihi yol ayrımında, biz insanın fıtri güzellikleri üzerinden yeni bir dünya düzeni kurulmasına öncülük etmenin sorumluluğuna talibiz. İnşallah bunu başaracağız.

İlk kez açıkladı: 75 kişi ile yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'na girmeden önce salonun dışında bekleyen partililere hitap etti. Bugün anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum" ifadesini kullandı. Biraz sonra 7. Olağan Büyük Kongreyi yapacaklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Dünyada böyle başka parti yok

- "Hamdolsun şu ana kadar, kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi, dünyada böyle bir siyasi parti yok. Hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok."

- "Artık önümüzde ne var, 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca 'yedek' diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber asıl üyeler gibi çalışacaklar."

Alanda bulunanları, illerin adlarını söyleyerek tek tek selamlayan Erdoğan, Zonguldaklıları selamlaması sırasında, inşaatı devam eden Uzun Mehmet Camisi'ni sordu. Erdoğan, "Camimiz bitiyor değil mi? Ramazanda oradayız, açılışını beraber yapacağız inşallah." diye konuştu.

Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz seçildi

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongreyi yönetmek ve divan başkanlığını yürütmek üzere divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı. Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.

Erdoğan salonda ilk onları selamladı...

Erdoğan, kongrenin yapıldığı spor salonu önünde toplanan partililere hitap ettikten sonra kongre salonuna eşi Emine Erdoğan ile girdi. Erdoğan, ilk olarak Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, Başkan Yardımcılığını Genel Sekreter Fatih Şahin'in, üyeliklerini AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç ve Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın yaptığı Kongre Divanı'nı selamladı.

Kayahan'ın 'Seninle her şeye varım' şarkısı çalındı

Daha sonra sahneden partilileri ve delegeleri selamlayan Erdoğan çifti, kendileri için ayrılan bölüme geçti. Erdoğan'ın salona gelişi esnasında merhum sanatçı Kayahan'ın "Seninle her şeye varım ben" şarkısı tribünlerdeki partililer tarafından seslendirildi.

Salondan renkli mesajlar Salona, "Güven ve istikrar içerisinde 2023, 2053 ve 2071'e yürüyoruz", "Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik", "Türkiye için inandığın yolda yürü", "AK Parti bir millet aşkı hikayesidir", "2023, Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır", "AK Parti bir iddia değil ispattır", "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır" yazılı pankartlar asıldı.

Genel Başkan vekili sayısı 2'ye çıkarılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi. AK Parti'de Genel Başkan Vekilliği görevini şu anda Numan Kurtulmuş yürüyordu.

MKYK üye sayısı 50'den 75'e çıkarılacak...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise, partinin en üst karar organı olan MKYK'nın üye sayısının 50’den 75’e çıkarıldığını açıkladı. Yedeklerle birlikte sayısı 100’e ulaşacak MKYK’da eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra yeni isimlerin de olması bekleniyor. 15’i kadın, 15’i gençlerden oluşan MKYK’da genç ve kadın sayısında artış olabileceği de belirtiliyor.

HDP, DEVA ve Gelecek partileri çağrılmadı

AK Parti, bugün gerçekleştirilen 7. Olağan Büyük Kongresi için 11 partiye davetiye gönderirken, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi’ni davet etmedi. Kongreye CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, SP, DP, DSP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Hür Dava Partisi davet edildi.