AK Parti 25, 26 ve 27. Dönem Ankara Milletvekili Mücahit Arslan: Öyle ya da böyle gerçekleşecek

AK Parti 25, 26 ve 27. Dönem Ankara Milletvekili Mücahit Arslan, “Terörsüz Türkiye” sürecinde geri dönülemez bir eşiğin aşıldığını belirterek, PKK’nın fesih iradesi ve silah bırakmasının süreci güçlendirdiğini söyledi; SDG konusunda ise görüşmelerin sürdüğünü, gerekirse operasyon seçeneğinin masada olduğunu vurguladı.

Talat Atilla ile Memleket'e bu hafta AK Parti 25, 26 ve 27. Dönem Ankara Milletvekili Mücahit Arslan katıldı. Mücahit Arslan, “Terörsüz Türkiye” sürecinde geri dönülemez bir eşiğin aşıldığını vurgulayarak, PKK’nın fesih iradesi ve silah bırakmasının süreci güçlendirdiğini söyledi.

SDG konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirten Arslan, gerekirse operasyon seçeneğinin masada olduğunu ifade etti. Vesayetsiz ve güçlü bir siyaset döneminde olunduğunu dile getiren Arslan, önümüzdeki iki yılın yeni anayasa için en uygun zaman olduğunu kaydetti; küresel istikrarsızlığa rağmen Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin istikrarlı şekilde yönetildiğini vurguladı.

Mücahit Arslan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Terörsüz Türkiye projesi başladı ve Sayın Bahçeli'nin Meclis grubunda yaptığı bir konuşmayla başladı. Herkes şaşırdı, kimse beklemedi bu konuda bir gelişme olmasını. Bence de çok özel bir andı. Değişim dönemlerinden bir tanesi, köşe taşlarından bir tanesi oldu. Çok da başarılı götürülüyor. Ve o günden bugüne terörle ilgili herhangi bir olay olmadı.

Sadece bu bile başlı başına yeterli bir şey. Ondan sonra, belli bir süre sonra PKK silah bıraktı. Sembolik olarak hem bazı ekranlarda görüntülendi, fotoğraflar görüntülendi ama onun dışında da bıraktı. Birçok mağaralardan, bölgede bulunduğu mağaralardan çekildi.

Ve bu süreç devam ediyor. Ben sonuna ereceğini düşünüyorum ve Türkiye terör belasından kurtulmuş olacak.

Türkiye kritik eşiği aştı çünkü kritik eşik PKK'nın kendini feshetmeye kararlı almasıydı. Bu kararı aldı. Bundan sonraki zaman meselesi artık. Burada bizi endişelendiren SDG'nin durumu. Suriye'deki SDG yapılanmasının durumu var.PKK ile direkt bağlantılı bir yapılanma aynı zamanda ama aynı zamanda PKK'nın %100 karar verici olmadığı bir yapılanma.Bunun etkileri var ama tam kontrol altında değil tabi ki. Amerika'nın ve Suriye hükümetinin bu konuda etkileri var. Konuyu etkileme durumu var. Arkadaşlarımız bu konularda görüşmelerini yapıyorlar. Arzu ettiğimiz sonuca oradan ulaşmaya çalışıyoruz."

"SDG'nin Suriye ordusuna entegre olmaması halinde Türkiye bir operasyon yapar mı?" sorusuna, "Gerekli görülürse yapılır ama süreç devam ediyor" açıklamasını yapan Arslan, "Mesele ile ilgili tüm birimlerimiz çalışıyor ve süreç başarılı şekilde gidiyor" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE YA DA BÖYLE BU GERÇEKLEŞECEK"

Mücahit Arslan, "Önemli olan şu, bundan sonra Türkiye'yi terörsüz bir ülke olarak yaşatmaya kararlıyız. O yüzden öyle veya böyle biz bunu gerçekleştireceğiz. Meseleye böyle bakmak lazım. Cumhur İttifakı'nın bu konuda kararlılığı net. Öyle veya böyle bu gerçekleşecek." açıklamasını yaptı.

"Artık geri dönülemez bir eşiğe geldik" diyen Arslan, “Görüntülerdeki PKK'nın bıraktığı silahların fazlası var. Daha fazlası bırakıldı. Görüntüler sembolik olarak yayınlandı" ifadelerini kullandı ve "Artık PKK'nın ülkede silahlı bir eylem yapacağını sanmıyorum" dedi.

"YENİ ANAYASA İÇİN EN UYGUN ZAMAN"

Anayasa değişikliği için en uygun zaman olduğunu söyleyen Arslan, "Çünkü vesayet odaklarının olmadığı bir dönemdeyiz. Siyasetin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Bu şu anlamına geliyor. Önümüzdeki iki yıl süresince, seçime kadar, bir anayasa değişikliği olursak, onu siyasetçiler yapacak anlamına geliyor. Türkiye'de başta asker olmak üzere hangi bir vesayetle etkisi altında veya dışarıdan bir ülkenin etkisi altında olmayacak. Çünkü Türkiye olabildiğince, uzun zamandır olabildiğince bağımsız hareket eden bir ülke. Her türlü ilişkisini de kendi çıkarını gözeten bir ülke. Uluslararası liderliklerde, başta Amerika ve Rusya olmak üzere, tüm güçlü devletlerle ilişkilerinde kendi çıkarıyla meseleyi sevk ve idare eden ve bu konuda ne yapacağı da öngörülemeyen bir ülke ve böyle bir lidere sahip. Bence bu iki yıl içerisinde ülkeyi de yeni anayasaya kavuşturmak lazım." açıklamasını yaptı.

"DÜNYANIN ÇİVİSİ ÇIKTI"

"Dünya bir defa çok tehlikeli bir süreçten geçiyor bir anlamda. Çünkü gerçekten bir de halk arasında tabir kullanılır ya, dünyanın çivisi çıktı öncelikle. Maduro'nun alınması, bir devlet başkanının, bir başka devlet tarafından gece yatağından alınması kabul edilebilir bir şey değil.

Bizim için uluslararası hukuk tüm ülkelerin teminatı. Buna dikkat etmek lazım, onun peşinde olmak lazım ve onun bu tür şekillerde bozulmasına da olabildiğince müsaade etmemek lazım. Ama dünyanın bu haline baktığınız zaman Türkiye'de bundan doğal olarak etkileniyor, Zaten güneyimizde bir soykırım var, Gazze'de. İsrailler dünyanın gözüne baka baka bir soykırım gerçekleştiriyorlar. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. İran'da da durum belli, İsrail ve Amerika'nın İran'a müdahaleleri ve İran'ın kendi içerisinde bazı zaman zaman sıkıntılar gözlemliyoruz.İstikrarsız bir dönemdeyiz. Allah'tan da bu istikrarsız dönemde Türkiye olabildiğince istikrarlı bir yönetimle yönetiliyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok ciddi bir liderlik örneği sergiliyor. Ve AK Parti ve Cumhur İttifakı da gerçekten o konudaki destekleriyle çok güzel bir şekilde ülke içerisinde yönetimi sağlıyorlar ve istikrarlı bir şekilde ülkenin yönetilmesini sağlıyorlar. Bu çok önemli. Çünkü istikrarlı bir ülke kalmadı çevremizde."