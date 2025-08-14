BIST 10.942
DOLAR 40,79
EURO 47,78
ALTIN 4.400,23
HABER /  POLİTİKA

AK Parti 24 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (canlı)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.

Abone ol

AK Parti 24. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılıyor.

Erdoğan'ın programdaki açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum. Bizleri takip eden heyecanımızı ve sevincimizi paylaşan kardeşlerimi sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Bu salonu coşku ile ümit ile doldurduğunuz için, kutlu davaya gönül verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"AK Parti'mizin 24. kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz"

AK Parti bugün 24 yaşında. Bugün milletimizin sinesinden yine aziz milletimizin iradesi ile doğan, kadroları ile eserleri ile Türkiye'nin çeyrek asrına damgasını vuran AK Parti'mizin 24. kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz. Bugün ufuk ve istikametini milletin çizdiği Anadolu ihtilalinin 24. senesini coşku ile idrak ediyoruz. Düşenin elinden tutan, kimsesizlerin kimsesi olan AK Parti'nin 25. yılına bir adım daha yaklaşıyoruz. Her sayfası başarılarla dolu 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını beraber yaşıyoruz.  

24. senemiz yepyeni bir soluk getirdiğimiz Türk siyaseti için, gönül coğrafyasındaki kardeşlerimiz için hayırlara vesile olsun. Kader ve gönül birliği yaptığımız kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Devlet Bahçeli ve diğer genel başkanlara teşekkür

Bugün bu salonu onurlandıran kardeşlerim nezdinde AK Parti davasını sahiplenen, bu davaya omuz veren tüm kardeşlerime minnettarlığımı ifade ediyorum. Etkinliğimize özel aranjman göndererek büyük nezaket gösteren sayın Devlet Bahçeli'nin yanı sıra diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum.

24. yaşımızı kutladığımız bu müstesna günde AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz.

Ayrıntılar gelecek...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Jhon Duran devreye girdi, Aston Villa'nın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!
Foto Galeri Jhon Duran devreye girdi, Aston Villa'nın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası
CHP'de bir istifa daha! Bu sözlerle duyurdu
CHP'de bir istifa daha! Bu sözlerle duyurdu
AK Parti Genel Merkezi'nde gelen Özlem Çerçioğlu'ndan ilk fotoğraf
AK Parti Genel Merkezi'nde gelen Özlem Çerçioğlu'ndan ilk fotoğraf
Fenerbahçe'den suç duyurusu
Fenerbahçe'den suç duyurusu
Bakan Uraloğlu duyurdu! Hatay Havalimanı...
Bakan Uraloğlu duyurdu! Hatay Havalimanı...
Anne ve 12 yaşındaki oğlunun akıllara durgunluk veren ölümü
Anne ve 12 yaşındaki oğlunun akıllara durgunluk veren ölümü
Gazze’de can kaybı 61 bin 776’ya yükseldi
Gazze’de can kaybı 61 bin 776’ya yükseldi
Özgür Özel açıkladı, Nedim Şener-Mücahit Birinci biririne girdi: Mektubu g.... sokarım
Özgür Özel açıkladı, Nedim Şener-Mücahit Birinci biririne girdi: Mektubu g.... sokarım
Galatasaray'dan "Yasa dışı bahis" açıklaması: Asla kabul edilemez
Galatasaray'dan "Yasa dışı bahis" açıklaması: Asla kabul edilemez
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan faiz indirimi açıklaması
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan faiz indirimi açıklaması
MHP'den AK Parti'ye sembollerle dolu hediye çiçek jesti
MHP'den AK Parti'ye sembollerle dolu hediye çiçek jesti