BIST 11.856
DOLAR 43,05
EURO 50,47
ALTIN 6.167,23
HABER /  EKONOMİ

AJet'ten indirimli bilet kampanyası

AJet'ten indirimli bilet kampanyası

AJet, tüm yurt dışı hatlarında 9 dolar ve avrodan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

Abone ol

Bugün 11.00'de başlayan indirimli bilet satışı, yarın 23.59'a kadar devam edecek. 9 dolar ve avrodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar-avro ve vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı.

Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak, 12 avro olan kabin bagajı 5 avroya, yine 12 avro olarak sunulan "basic" bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 avroya alınabilecek.

İndirimli biletler AJet.com, AJet'in mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
O ilde flaş karar! Haftada 1 gün 12 saat sular kesilecek
O ilde flaş karar! Haftada 1 gün 12 saat sular kesilecek
Trump'ın hedefindeki Kolombiya'da miting kararı
Trump'ın hedefindeki Kolombiya'da miting kararı
ING Leasing'den 500 milyon liralık sermaye artışı
ING Leasing'den 500 milyon liralık sermaye artışı
İsrail televizyonuna göre, son esirin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı açılmayacak
İsrail televizyonuna göre, son esirin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı açılmayacak
BtcTurk'te üst düzey atama
BtcTurk'te üst düzey atama
Gümüşsuyu Halı, International Carpet and Flooring Expo 2026'daki yerini aldı
Gümüşsuyu Halı, International Carpet and Flooring Expo 2026'daki yerini aldı
MİT, "Arabistanlı Lawrence" hakkındaki belgeyi paylaştı
MİT, "Arabistanlı Lawrence" hakkındaki belgeyi paylaştı
Cicişlerden Ceyda Ersoy uyuşturucudan gözaltına alındı evinden çıkanlar...
Cicişlerden Ceyda Ersoy uyuşturucudan gözaltına alındı evinden çıkanlar...
Bahçeli Maduro'ya ABD darbesi ile 15 Temmuz arasındaki tek farkı kürsüde açıkladı
Bahçeli Maduro'ya ABD darbesi ile 15 Temmuz arasındaki tek farkı kürsüde açıkladı
Samet Akaydın, transfere değil Çaykur Rizespor'a odaklı
Samet Akaydın, transfere değil Çaykur Rizespor'a odaklı
Alperen Şengün'ün parkelerden ne kadar uzak kalacağı belli oldu
Alperen Şengün'ün parkelerden ne kadar uzak kalacağı belli oldu
Beyaz Saray üst düzey yetkilisi Miller, kimsenin Grönland için ABD'yle savaşmayacağını söyledi
Beyaz Saray üst düzey yetkilisi Miller, kimsenin Grönland için ABD'yle savaşmayacağını söyledi