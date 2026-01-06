AJet'ten indirimli bilet kampanyası

AJet, tüm yurt dışı hatlarında 9 dolar ve avrodan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

Abone ol

Bugün 11.00'de başlayan indirimli bilet satışı, yarın 23.59'a kadar devam edecek. 9 dolar ve avrodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar-avro ve vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı.

Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak, 12 avro olan kabin bagajı 5 avroya, yine 12 avro olarak sunulan "basic" bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 avroya alınabilecek.

İndirimli biletler AJet.com, AJet'in mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabiliyor.