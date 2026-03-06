BIST 12.858
AJet'ten çocuklara yüzde 30'a varan indirim

AJet, çocuklar için bazı yurt dışı hatlarındaki biletleri yüzde 30'a varan indirimlerle satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet çocuklu ailelere özel yaz kampanyası başlattı. İndirim kampanyası, yurt dışında yaşayan Türkler başta olmak üzere tüm çocuklu ailelere yaz tatilini şimdiden planlama fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında aynı rezervasyon (PNR) içerisinde alınan biletler, bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.

İndirimli biletler, 1 Haziran-31 Ekim arasındaki Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç ve İsviçre seyahatlerinde tek yön, gidiş-dönüş ve iç hat aktarmalı uçuşlarda kullanılabilecek. Kampanya biletleri, bugün saat 12.00'den 16 Mart saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Kampanya süresince çocuk yolculara, "Basic" biletlerin yanı sıra "EcoJet", "Flex" ve "Premium" olmak üzere tüm bilet türlerinde de aynı oranlarda indirim sunulacak.

Biletler, AJet.com, AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

